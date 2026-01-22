Condutor de ônibus com cinco mortos foge após acidente e não faz bafômetro

O motorista de 38 anos, condutor do ônibus de turismo que tombou em um acidente com cinco mortes na noite dessa quarta-feira (21/1), na BR-251, fugiu do local e, por isso, não fez o teste do bafômetro. O caso deixou 43 feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo fazia o trajeto entre Arapiraca (AL) e Itapema (SC) sem autorização formal para transporte de passageiros. O acidente aconteceu por volta das 22h30, no km 474, na zona rural de Francisco Sá (MG), no Norte do estado. Entre os mortos, está um bebê. Outras nove pessoas ficaram em estado grave e 34 sofreram ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus seguia no sentido Montes Claros quando, em um trecho de declive e curva sob chuva leve, apresentou falha no sistema de frenagem, não conseguiu reduzir a velocidade e saiu da pista, tombando às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento pré-hospitalar, priorizando as vítimas mais graves. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros (MG).

Depois do socorro, a área foi isolada para perícia da Polícia Civil. Em seguida, o ônibus foi destombado, permitindo a retirada dos corpos presos nas ferragens. A ocorrência mobilizou Bombeiros, Samu, PRF e Polícia Civil, com emprego de três viaturas e nove militares. A rodovia ficou interditada por cerca de seis horas para atendimento, perícia e remoção do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PRF informou que investiga a regularidade da empresa junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A empresa de transporte, cadastrada na Bahia, não possui registro na ANTT, e o ônibus está registrado em Alagoas.