Ônibus que capotou e matou cinco pessoas na BR-251 era clandestino

O ônibus de turismo que capotou na BR-251 e deixou cinco mortos e 43 feridos na noite dessa quarta-feira (21/1) operava de forma irregular, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG). O veículo fazia o trajeto entre Arapiraca (AL) e Itapema (SC) e trafegava sem autorização formal para o transporte de passageiros.

O acidente aconteceu por volta das 22h30 na altura do km 474, na zona rural de Francisco Sá (MG), no Norte do estado. Entre os mortos está um bebê aparentemente com menos de 1 ano. Além disso, nove pessoas ficaram em estado grave e 34 sofreram ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus tombou às margens da rodovia. As equipes de resgate montaram um posto de comando no local e iniciaram os trabalhos de triagem e atendimento pré-hospitalar, priorizando os casos mais graves.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros conforme a gravidade dos ferimentos. Depois do atendimento aos sobreviventes, a área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Em seguida, foi feito o destombamento do veículo, permitindo a remoção dos corpos.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Samu, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil. Ao todo, os bombeiros atuaram com três viaturas e nove militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rodovia ficou interditada por cerca de seis horas para atendimento da ocorrência, realização da perícia e remoção do ônibus. A liberação da pista ficou sob responsabilidade da PRF. As causas do acidente e a situação legal da empresa responsável pelo transporte seguem sob investigação.