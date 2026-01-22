Ônibus capota na BR-251, deixa cinco mortos e mais de 40 feridos em MG

Um ônibus de turismo capotou na BR-251, na noite dessa quarta-feira (21/1), na zona rural de Francisco Sá (MG), Região Norte do estado. O acidente matou cinco pessoas, incluindo um bebê, e 43 feridos, sendo nove em estado grave.

O acidente aconteceu na altura do km 474, por volta de 22h30. O veículo seguia de Arapiraca (AL) com destino a Itapema (SC) quando tombou às margens da rodovia, no sentido da pista.

Ao chegar ao local do acidente, a equipe do Corpo de Bombeiros começou o trabalho de triagem e atendimento pré-hospitalar, priorizando as vítimas mais graves. No total, foram:

5 mortos no local

9 feridos graves, com múltiplas fraturas

34 feridos leves ou sem lesões aparentes

As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros (MG), conforme a gravidade dos ferimentos.

Depois de socorrer os sobreviventes, a área foi isolada para a perícia da Polícia Civil. Em seguida, o ônibus foi destombado, permitindo retirar três corpos presos sob o veículo.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Samu, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil. Os bombeiros empregaram três viaturas e nove militares na operação.

A rodovia ficou interditada por cerca de seis horas para atender as vítimas, atuação da perícia e remoção do ônibus. O controle do tráfego e a liberação da via ficaram sob responsabilidade da PRF.