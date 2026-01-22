BH: especialista em furto de carros sem uso de chave é preso
Homem tem passagens desde 2007 pelo crime e já foi preso por isso. Ele foi preso na manhã desta quinta (21) no bairro Cabana do Pai Tomás, Oeste de BH
Um homem de 45 anos foi preso em flagrante ao ser encontrado com um carro furtado no bairro Madre Gertrudes, na divisa com o aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (21/1). Segundo a Polícia Militar, ele é especialista no crime, com passagens pela polícia desde 2007, tendo até sido preso por isso.
A operação foi comandada pelo Sargento Fabiano Celestino, juntamente do Gepar Cabana. Segundo o sargento Tiago Ribeiro, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia um veículo suspeito no Cabana e, no local, os militares viram o suspeito dirigindo um Fiat Argo branco e constataram que o veículo havia sido furtado na cidade de Betim (MG), na Grande BH, na quarta-feira (20).
Ao ver os militares, o homem tentou fugir, mas foi abordado e recebeu voz de prisão em flagrante por furto. Conforme explicou o sargento Ribeiro à reportagem, o suspeito é especialista em furto de veículos sem o uso da chave. “Ele vê um carro parado na rua, liga e sai”, afirmou.
Imagens compartilhadas pela corporação mostram que o interior do Argo já estava todo modificado, com alterações feitas para ligar o carro sem a chave e bloqueio de sinal de rastreador. “Ele [o suspeito] pegou o carro ontem às 18h e deixou o carro esfriar até hoje para o rastreador não acusar. Como até hoje a polícia não tinha encontrado o veículo, ele ia levar para outro local, possivelmente a um desmanche”, explicou o sargento.
Segundo ele, o local de “esfriamento” não é sequer perto de onde o suspeito mora, fazendo com que a ocorrência tenha envolvido três cidades: Betim, onde o carro foi furtado; Belo Horizonte, onde o carro foi encontrado, e Contagem (MG), que é onde o suspeito mora. “Veio aqui só para deixar esfriar”, explicou.
Durante a abordagem, foi encontrada uma chave de veículo e um Fiat Palio preto, que foi achado em uma rua próxima. O carro estava no nome do suspeito, com a documentação em dia e, segundo a polícia, é o que ele usa na prática do crime. Pelo flagrante, foi possível abrir o carro e, dentro dele, foram achadas duas centralinas — equipamentos para substituir a chave do carro, duas chaves michas e duas jammers, usadas para bloquear o sinal de satélite de rastreadores.
O homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O caso segue sob investigação.