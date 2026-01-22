BH: especialista em furto de carros sem uso de chave é preso

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante ao ser encontrado com um carro furtado no bairro Madre Gertrudes, na divisa com o aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (21/1). Segundo a Polícia Militar, ele é especialista no crime, com passagens pela polícia desde 2007, tendo até sido preso por isso.

A operação foi comandada pelo Sargento Fabiano Celestino, juntamente do Gepar Cabana. Segundo o sargento Tiago Ribeiro, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia um veículo suspeito no Cabana e, no local, os militares viram o suspeito dirigindo um Fiat Argo branco e constataram que o veículo havia sido furtado na cidade de Betim (MG), na Grande BH, na quarta-feira (20).

Ao ver os militares, o homem tentou fugir, mas foi abordado e recebeu voz de prisão em flagrante por furto. Conforme explicou o sargento Ribeiro à reportagem, o suspeito é especialista em furto de veículos sem o uso da chave. “Ele vê um carro parado na rua, liga e sai”, afirmou.

Imagens compartilhadas pela corporação mostram que o interior do Argo já estava todo modificado, com alterações feitas para ligar o carro sem a chave e bloqueio de sinal de rastreador. “Ele [o suspeito] pegou o carro ontem às 18h e deixou o carro esfriar até hoje para o rastreador não acusar. Como até hoje a polícia não tinha encontrado o veículo, ele ia levar para outro local, possivelmente a um desmanche”, explicou o sargento.

Segundo ele, o local de “esfriamento” não é sequer perto de onde o suspeito mora, fazendo com que a ocorrência tenha envolvido três cidades: Betim, onde o carro foi furtado; Belo Horizonte, onde o carro foi encontrado, e Contagem (MG), que é onde o suspeito mora. “Veio aqui só para deixar esfriar”, explicou.

Durante a abordagem, foi encontrada uma chave de veículo e um Fiat Palio preto, que foi achado em uma rua próxima. O carro estava no nome do suspeito, com a documentação em dia e, segundo a polícia, é o que ele usa na prática do crime. Pelo flagrante, foi possível abrir o carro e, dentro dele, foram achadas duas centralinas — equipamentos para substituir a chave do carro, duas chaves michas e duas jammers, usadas para bloquear o sinal de satélite de rastreadores.

Equipamentos usados no furto de veículos foram achados em um carro que estava com a documentação em nome do autor Divulgação/Polícia Militar

O homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O caso segue sob investigação.