Vídeo: ladrão desiste de furto após de cair duas vezes da moto
Câmera de segurança mostra momento em que ladrão força a chave, mas não consegue andar alguns metros com a moto sem cair no asfalto
Uma tentativa de furto de moto na avenida mais movimentada de Uberlândia terminou em uma trapalhada filmada por câmera de segurança. O ladrão desistiu do crime por ter caído duas vezes antes de fugir.
As imagens mostram dois suspeitos chegando em outra motocicleta. O garupa desce, vai até uma moto estacionada e tem dificuldade para ligá-la, enquanto o comparsa fica de olheiro no meio do trânsito da avenida Rondon Pacheco.
O criminoso leva cerca de um minuto até conseguir dar partida. Mas, na hora de sair, se atrapalha, perde o equilíbrio e tomba no asfalto, chamando atenção de quem passava. De início ele não se dá por vencido e levanta a moto, tenta novamente, mas cai pela segunda vez.
Depois do segundo tombo, ele abandona a moto no meio da avenida e foge com o comparsa.
O vídeo flagrante da trapalhada será usado pela polícia para tentar indentificar o autor da tentativa de furto. Até agora, ninguém foi preso.