Assine
overlay
Início Gerais
ATRAPALHADO

Vídeo: ladrão desiste de furto após de cair duas vezes da moto

Câmera de segurança mostra momento em que ladrão força a chave, mas não consegue andar alguns metros com a moto sem cair no asfalto

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
12/01/2026 16:54

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: ladrão desiste de furto depois de cair duas vezes de moto
Vídeo: ladrão desiste de furto depois de cair duas vezes de moto crédito: RdeproduÃ§Ã£o/Redes sociais

Uma tentativa de furto de moto na avenida mais movimentada de Uberlândia terminou em uma trapalhada filmada por câmera de segurança. O ladrão desistiu do crime por ter caído duas vezes antes de fugir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


As imagens mostram dois suspeitos chegando em outra motocicleta. O garupa desce, vai até uma moto estacionada e tem dificuldade para ligá-la, enquanto o comparsa fica de olheiro no meio do trânsito da avenida Rondon Pacheco.

Leia Mais


O criminoso leva cerca de um minuto até conseguir dar partida. Mas, na hora de sair, se atrapalha, perde o equilíbrio e tomba no asfalto, chamando atenção de quem passava. De início ele não se dá por vencido e levanta a moto, tenta novamente, mas cai pela segunda vez.

Depois do segundo tombo, ele abandona a moto no meio da avenida e foge com o comparsa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O vídeo flagrante da trapalhada será usado pela polícia para tentar indentificar o autor da tentativa de furto. Até agora, ninguém foi preso.

Tópicos relacionados:

furto minas-gerais moto uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay