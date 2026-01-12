Vídeo: ladrão desiste de furto após de cair duas vezes da moto

Uma tentativa de furto de moto na avenida mais movimentada de Uberlândia terminou em uma trapalhada filmada por câmera de segurança. O ladrão desistiu do crime por ter caído duas vezes antes de fugir.



As imagens mostram dois suspeitos chegando em outra motocicleta. O garupa desce, vai até uma moto estacionada e tem dificuldade para ligá-la, enquanto o comparsa fica de olheiro no meio do trânsito da avenida Rondon Pacheco.



O criminoso leva cerca de um minuto até conseguir dar partida. Mas, na hora de sair, se atrapalha, perde o equilíbrio e tomba no asfalto, chamando atenção de quem passava. De início ele não se dá por vencido e levanta a moto, tenta novamente, mas cai pela segunda vez.

Depois do segundo tombo, ele abandona a moto no meio da avenida e foge com o comparsa.

O vídeo flagrante da trapalhada será usado pela polícia para tentar indentificar o autor da tentativa de furto. Até agora, ninguém foi preso.