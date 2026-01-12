TJMG condena homem por importunar sexualmente a sobrinha em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação de um homem por importunar sexualmente uma adolescente, de 16 anos. Além de ter a pena de prisão aumentada para um ano e seis meses, o réu também deverá pagar indenização de R$ 3 mil à vítima por danos morais.

O homem é tio da jovem e, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), se aproveitou da relação de proximidade para enviar fotos íntimas e mensagens “insistentes”. Na época, a adolescente tinha 16 anos e relatou ter se sentido “vulnerável” e “temerosa” diante das investidas.

Em sua defesa, o acusado alegou que as provas eram frágeis uma vez que as capturas de tela das conversas, que continham as imagens enviadas à garota, não foram periciadas. Além disso, o advogado do réu afirmou que as mensagens foram consentidas, já que a adolescente o passou seu número de telefone.

Mesmo com alegações, o homem foi condenado, em um primeiro momento, a um ano de prisão. Com a sentença em primeira instância, o MPMG pediu o aumento da pena, pelo crime ser praticado contra menor de idade e em contexto doméstico. Na época, a defesa recorreu pedindo a absolvição do réu e a conclusão da indenização.

O que decidiram os desembargadores?

Com os recursos do MPMG e da defesa do réu, o processo foi analisado pela Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O relator do caso, o juiz Haroldo André Toscano de Oliveira acolheu o pedido da acusação. Em seu voto, ele destacou que o crime de importunação sexual pode ocorrer em ambiente virtual, sem necessidade de contato físico.

“Trata-se de delito que dispensa contato físico direto, podendo se consumar por meio de gestos, exibições corporais ou envio de material sexualmente explícito, desde que dirigido a pessoa determinada e sem seu consentimento”, argumentou o magistrado.

Oliveira ainda acrescentou que o abuso de confiança decorrente do vínculo familiar agrava a responsabilidade do réu. Além disso, o magistrado afirmou que não houve, nos autos, qualquer indício que as mensagens foram correspondidas ou toleradas pela vítima, o que afasta, “por completo”, a tese de consentimento.

“Os registros das conversas juntados aos autos reforçam que a adolescente resistiu às insinuações e demonstrou incômodo com o teor das mensagens recebidas”, afirmou o relator.

O revisor, desembargador Marcos Padula, acompanhou o voto do relator. Já o desembargador Franklin Higino votou pela absolvição do acusado, e alegou que as mensagens e imagens obscenas, embora reprováveis, não configurariam ato libidinoso nos termos da legislação penal.

Mesmo assim, prevaleceu o entendimento da maioria pela condenação. A decisão ainda cabe recurso e o processo tramita em segredo de Justiça.



Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

Centros de Referência da Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

O que é assédio sexual?

O artigo 216-A do Código Penal Brasileiro diz o que é o assédio sexual: ''Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.''

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia