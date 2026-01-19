Homem com peruca de cabelos longos e loiros furta loja no interior de MG

Três suspeitos de furtar um estabelecimento comercial em Frutal, no Triângulo Mineiro, foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesse domingo (18/1). Dois deles foram flagrados por câmeras de segurança do local praticando o crime. Um dos suspeitos estava com uma peruca de cabelos loiros longos, provavelmente de mulher.

Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, quatro indivíduos participaram da ação criminosa. "Dois deles arrombaram a porta do local e levaram aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro, além de um aparelho celular e um cartão bancário, enquanto os outros dois deram apoio do lado externo", de acordo com o boletim de ocorrência.

Com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento, denúncias de populares, entre outras informações, a PM de Frutal informou que iniciou o rastreamento.

Pouco tempo depois, três envolvidos no furto foram localizados em locais diferentes. "Um deles confessou a participação no crime, relatando que permaneceu do lado externo enquanto os comparsas entraram no imóvel. Outra envolvida também confirmou que deu apoio à ação criminosa", finalizou o registro policial.

Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.