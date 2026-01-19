Assine
Homem com peruca de cabelos longos e loiros furta loja no interior de MG

Ele e outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos pela Polícia Militar (PM) de Frutal, no Triângulo Mineiro

19/01/2026 14:47 - atualizado em 19/01/2026 14:47

Homem com peruca de cabelos longos e loiro furta loja no interior de MG
Homem com peruca de cabelos longos e loiro furta loja no interior de MG crédito: Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

Três suspeitos de furtar um estabelecimento comercial em Frutal, no Triângulo Mineiro, foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesse domingo (18/1). Dois deles foram flagrados por câmeras de segurança do local praticando o crime. Um dos suspeitos estava com uma peruca de cabelos loiros longos, provavelmente de mulher.

Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, quatro indivíduos participaram da ação criminosa. "Dois deles arrombaram a porta do local e levaram aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro, além de um aparelho celular e um cartão bancário, enquanto os outros dois deram apoio do lado externo", de acordo com o boletim de ocorrência.

Com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento, denúncias de populares, entre outras informações, a PM de Frutal informou que iniciou o rastreamento.

Pouco tempo depois, três envolvidos no furto foram localizados em locais diferentes. "Um deles confessou  a participação no crime, relatando que permaneceu do lado externo enquanto os comparsas entraram no imóvel. Outra envolvida também confirmou que deu apoio à ação criminosa", finalizou o registro policial.

Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

