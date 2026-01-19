Assine
PERIGO

Criminoso rende homem em agência bancária e rouba mais de R$ 13 mil

Suspeito foi alcançado e rendido por populares até a chegada da polícia. O caso aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

Giovanna de Souza
19/01/2026 13:26

O dinheiro foi recuperado e uma arma de fogo, apreendida
O dinheiro foi recuperado e uma arma de fogo, apreendida crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 43 anos viveu momentos de pânico em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (19/1). Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi rendido em uma agência bancária, ameaçado de morte e teve mais de R$ 13 mil roubados.

De acordo com o sargento Alexandre Portilho, a vítima havia chegado ao caixa eletrônico de um banco da Avenida JK quando foi abordada pelo suspeito, que segurava uma arma e fazia ameaças de morte. 

O autor pegou o dinheiro que a vítima tinha em mãos e certa quantia do caixa eletrônico, colocou em uma bolsa e fugiu. Ao todo, R$ 13.470 foram roubados da vítima. 

Conforme os registros, o homem foi alcançado e detido por populares, sendo encontrado lesionado pelos militares em um bairro vizinho, ao lado do estacionamento de um supermercado. Ele portava uma arma de fogo de calibre .38, usada no momento do roubo, e tinha todo o dinheiro da vítima. 

O suspeito foi identificado como um homem de 33 anos, já conhecido no meio policial da cidade por passagens por tráfico de drogas e roubo. Ele foi detido e recebeu voz de prisão em flagrante por roubo e ameaça. Todo o dinheiro roubado foi recuperado e o caso segue com a Polícia Civil.

