Assine
overlay
Início Gerais
CENTRO-OESTE DE MINAS

Quadrilha que roubou motos de pátio do Detran é presa no interior de Minas

Os detidos são quatro homens, com idades de 22, 28, 33 e 48 anos; além deles, dois adolescentes, de 15 e de 16 anos, foram apreendidos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/01/2026 22:59

compartilhe

SIGA
x
Duas das três motos furtadas foram recuperadas
Duas das três motos furtadas foram recuperadas crédito: PCMG/Divulgação

Um grupo de criminosos, que teria roubado três motocicletas em um pátio credenciado ao Detran-MG no município de Martinho Campos, no Centro-Oeste do estado, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (15/1). Os detidos são quatro homens, com idades de 22, 28, 33 e 48 anos. Além deles, os agentes também apreenderam dois adolescentes, de 15 e 16 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os suspeitos foram localizados pela PCMG no Bairro Lagoa dos Buritis, em Martinho Campos. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica: o homem já havia sido preso pelo furto de uma bicicleta elétrica no mesmo local, no ano passado. A ação resultou, ainda, na recuperação de duas das motocicletas roubadas.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os integrantes do grupo foram conduzidos a uma delegacia da Polícia Civil e os adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de furto. De acordo com a PCMG, as investigações continuam em andamento e podem levar à localização do terceiro veículo furtado.

Tópicos relacionados:

detran-mg- presa quadrilha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay