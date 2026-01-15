Quadrilha que roubou motos de pátio do Detran é presa no interior de Minas

Um grupo de criminosos, que teria roubado três motocicletas em um pátio credenciado ao Detran-MG no município de Martinho Campos, no Centro-Oeste do estado, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (15/1). Os detidos são quatro homens, com idades de 22, 28, 33 e 48 anos. Além deles, os agentes também apreenderam dois adolescentes, de 15 e 16 anos.

Os suspeitos foram localizados pela PCMG no Bairro Lagoa dos Buritis, em Martinho Campos. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica: o homem já havia sido preso pelo furto de uma bicicleta elétrica no mesmo local, no ano passado. A ação resultou, ainda, na recuperação de duas das motocicletas roubadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os integrantes do grupo foram conduzidos a uma delegacia da Polícia Civil e os adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de furto. De acordo com a PCMG, as investigações continuam em andamento e podem levar à localização do terceiro veículo furtado.