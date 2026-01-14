Assine
FORAGIDO

Homem que usou documento falso para fugir durante o Natal é preso no Rio

Ele já havia sido detido durante a primeira fase da Operação Veredicto Sombrio, deflagrada no último dia 10 de janeiro

14/01/2026 19:38 - atualizado em 14/01/2026 19:42

Homens suspeitos de fraudar alvarás de soltura são presos no Rio de Janeiro e trazidos para Belo Horizonte
Homens suspeitos de fraudar alvarás de soltura são presos no Rio de Janeiro e trazidos para Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM/D.A/Press

Agentes do Departamento de Operações Especiais (Deoesp) da Polícia Civil de Minas Gerais prenderam nesta quarta-feira (14/1) um homem apontado como líder de uma organização criminosa que entrava indevidamente no sistema da Justiça e emitia documentos em benefício próprio e de comparsas. Ele já havia sido detido durante a primeira fase da Operação Veredicto Sombrio, deflagrada no último dia 10 de janeiro, mas, valendo-se do mesmo procedimento ilegal, conseguiu um alvará de soltura fraudulento e foi solto pouco antes do Natal.

Depois de fugir, o suspeito dirigiu-se para o Rio de Janeiro. Ele foi localizado em um apartamento no Bairro Maracanã, na capital fluminense. Junto com ele, estava outro integrante da organização criminosa, que, de acordo com a PCMG, era o único que havia conseguido escapar durante a primeira fase da operação. Os dois foram trazidos de avião para Belo Horizonte na noite desta quarta-feira.

Com os dois suspeitos, os agentes apreenderam computadores e celulares. Eles já vinham sendo investigados pela PCMG: durante a apuração, os agentes descobriram que eles raramente saíram do apartamento e mal eram vistos pelos vizinhos. As investigações sobre o caso prosseguem.

overflay