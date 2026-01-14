Assine
TORCIDA ORGANIZADA

Ação mira torcidas organizadas e apreende armas brancas e barras de ferro

Ação integrada busca coibir violência e garantir segurança para jogo do Mineiro

14/01/2026 08:03

Operação mira torcidas organizadas e cumpre 17 mandados de busca e apreensão em Montes Claros (MG)
Operação mira torcidas organizadas e cumpre 17 mandados de busca e apreensão em Montes Claros (MG) crédito: PCMG/Reprodução

Uma operação em combate as torcidas organizadas aconteceu nessa terça-feira (13/1), conduzida pela Polícia Civil, em conjunto com as polícias Militar e Penal e a Guarda Civil Municipal, em Montes Claros (MG), no Norte do estado. A operação Hooligans Moc teve como objetivo cumprir 17 mandados de busca e apreensão e desarticular grupos organizados investigados por episódios recorrentes de violência ligados à rivalidade entre torcidas organizadas de clubes mineiros.

Durante a operação, as forças de segurança apreenderam soqueiras, facas, barras de ferro e aparelhos celulares pertencentes aos investigados, materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados em confrontos entre grupos rivais.

De acordo com o delegado Cezar Salgueiro, responsável pela investigação, as apurações apontaram que, ao longo do ano passado, diversos confrontos ocorreram na cidade envolvendo torcidas organizadas. “Foram episódios marcados por agressões físicas, depredação de patrimônio, incêndios criminosos e incitação pública à violência, inclusive por meio das redes sociais”, afirmou.

Segurança em foco

O delegado destacou que a operação teve dupla finalidade. “Além do caráter repressivo e probatório, voltado à interrupção das atividades criminosas e à coleta de provas, a ação também teve caráter preventivo”, explicou.

Segundo ele, a iniciativa visa assegurar um ambiente seguro e pacífico para a realização de uma partida oficial do Campeonato Mineiro, marcada para esta quarta-feira (14/1), em Montes Claros.

A operação contou com a participação de cerca de 100 policiais e o apoio de três cães farejadores. As investigações seguem em andamento.

futebol montes-claros policia-civil policia-militar torcidas-organizadas

