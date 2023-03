Integrantes de torcida organizada são afastados por briga em bar

Um integrante de uma torcida organizada do Atlético foi afastado e outro foi expulso após uma briga com integrantes da torcida do Cruzeiro em um bar de Sete Lagoas, na Região Central de Minas. O caso aconteceu no domingo (19/3).

Câmera de segurança de bar pegou momento em que atleticanos invadem bar e partem para a agressão (foto: Reprodução)

Vídeo da câmera de segurança flagrou o momento que os homens invadem o local e partem direto para a agressão. As duas vítimas vestiam uniformes de uma torcida organizada ligada ao time cruzeirense em uma mesa do estabelecimento e estavam com mulheres e crianças.

Nas imagens, é possível ver que o primeiro rapaz é agredido no rosto e, ao cair no chão, continua sendo agredido. A câmera mostra o momento em que um dos suspeitos usa uma cadeira de madeira do bar e joga contra a vítima mais de uma vez.

Uma mulher que tenta ajudar as vítimas é agredida no rosto. Depois da confusão, os dois suspeitos, identificados como Rodrigo Miranda de Castro e Andrey Filipe Gomes do Carmo, fugiram.

Em nota, a torcida organizada Galoucura informou que Rodrigo Miranda de Castro foi expulso da organizada e o líder da Galoucura Sete Lagoas, Andrey Filipe Gomes do Carmo, foi suspenso por três meses de qualquer atividade da torcida.

“Deixamos claro que não compactuamos e repudiamos qualquer ato ou atitude que venha prejudicar o andamento de nossa entidade”.

A Diretoria do G.C.R.T.O GALOUCURA, diante do ajustamento do termo de conduta, vem a público informar que após apuração do incidente do último final de semana na cidade de sete lagoas, informamos que Rodrigo Miranda de Castro esta EXPULSO da nossa torcida, mesmo (+) pic.twitter.com/WAvNnTAMDc %u2014 Galoucura (OFICIAL) (@tog_oficial84) March 20, 2023

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial para apuração dos fatos. A Delegacia Regional de Sete Lagoas ficou responsável pela investigação do caso.

"Por ser supostamente crime previsto no Código Penal, a ação penal pública é incondicionada, ou seja, não precisa de manifestação de qualquer pessoa para ser iniciada. Além disso, há conexão com o Estatuto do Torcedor".