Ambulância é furtada em frente à hospital de cidade mineira

Um crime inusitado aconteceu em Brasília de Minas, no Norte do estado. Uma ambulância foi furtada em frente ao hospital. O fato ocorreu na tarde dessa quarta-feira (14/1). Depois furto, o suspeito do crime se envolveu em um acidente. Ele acabou preso e o veiculo, que pertence à Prefeitura de São João da Ponte foi recuperado.



A ambulância foi furtada em frente ao Hospital Nossa Senhora Santana, que recebe pacientes de vários municípios do Norte de Minas, entre eles, São João da Ponte, distante 86 quilômetros de Brasília de Minas.



O suspeito do furto inusitado seria paciente do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) de Brasília de Minas. Conforme testemunhas, ele tem dificuldade de locomoção (problema nas pernas) e usa muletas. A profissão dele é desconhecida.



De acordo com informações da Policia Militar, o motorista da ambulância de São da Ponte informou que desembarcou um paciente, ao qual ajudou a dar entrada no Hospital Nossa Senhora Santana. Nesse momento, o desconhecido entrou na ambulância, que estava estacionada em frente ao hospital com a chave na ignição.

O homem assumiu a direção do veículo e fugiu com o carro. Ainda conforme testemunhas, ele seguiu pela Avenida Bias Fortes e, ao tentar fazer uma manobra com marcha ré, bateu em um poste de iluminação pública e foi preso pela Policia Militar.



Ainda conforme a ocorrência da PM, o suspeito alegou que tinha passado por uma consulta no hospital que que devido à dificuldade de locomoção, teria pedido ao motorista da ambulância de São João da Ponte para que o transportasse até sua casa. Como não foi atendido, ele decidiu entrar na ambulância e conduzir o veiculo, mesmo sem a permissão do motorista da prefeitura.



O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão da Policia Civil de São Francisco (58 quilômetros de Brasília de Minas), onde foi autuado e teve a prisão em flagrante ratificada. Ele vai responder pelos crimes de furto e dano qualificado.

Na tarde desta quinta-feira (15/1), a reportagem doconversou com o prefeito de São João da Ponte, Fabio Luiz Fernandes Cordeiro (Avante), o Fábio Madeira, confirmou o furto da ambulância do município, mas ressaltou que o veiculo já foi devolvido. Ele disse ainda que a ambulância sofreu apenas pequenos danos.