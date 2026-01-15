Temporais em Uberaba derrubam 48 árvores

O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, enfrentou dois dias consecutivos de temporais nas tardes de terça e quarta-feira (13 e 14/1). Com rajadas de vento de quase 70 Km/h, as tempestades derrubaram 48 árvores e também provocaram alagamentos em vias, além de veículos e muros danificados pelas árvores caídas. Entre os muros danificados está o do cemitério São João Batista, que caiu após ser atingido por uma árvore. Ninguém ficou ferido, segundo o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).

Após os temporais, a Prefeitura de Uberaba mobilizou uma força-tarefa, coordenada pelo Grupo de Resposta a Desastres (Grede). Foram levantadas informações sobre quedas de árvores, pontos de alagamento e vias comprometidas em diferentes regiões do município para direcionar os atendimentos.

A força-tarefa conta com apoio de equipes do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) e da Defesa Civil.

Segundo nota do 8º BBM, na tarde dessa quarta-feira (14/1), o temporal, com rajadas de vento de cerca de 60 km/h, derrubou 28 árvores na cidade.

"Foram realizados 15 cortes de árvores em vias públicas e residências, sete vistorias em árvores e seis árvores a serem executadas. Todas as árvores suprimidas foram deixadas galhos e troncos sobre calçadas da via pública. Através do COBOM, o Horto Municipal ficou ciente de realizar a retirada do material", comunicou o 8º BBM.

Já na tarde da última terça-feira (13/1), ainda conforme o 8º BBM, foram contabilizadas 20 ocorrências, envolvendo quedas de árvores. Em apenas uma hora, o volume de chuva do temporal chegou a 32,2 milímetros, acompanhado de rajadas de vento de até 66,7 km/h.

A avenida Nenê Sabino ficou alagada e deixou vários carros que estavam estacionados no local ilhados. Também foram registradas quedas de árvores nesta via.

"Entre as notificações recebidas, um trecho da Rua Asa Norte precisou ser interditado em razão da queda de uma árvore. Já na avenida Santos Dumont, a marquise de um estabelecimento comercial cedeu, levando à interdição preventiva da área para garantir a segurança de pedestres e motoristas", informou nota da Prefeitura de Uberaba.

Segundo a administração municipal, equipes da Defesa Civil vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e das Secretarias de Serviços Urbanos e Obras (Sesurb) e de Mobilidade (Semob) seguem nas ruas, atuando no atendimento às ocorrências e na recuperação dos danos causados pela chuva, com monitoramento contínuo da situação e adoção das medidas necessárias para garantir a segurança da população.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informou que Uberaba está em alerta amarelo até a noite desta quinta-feira (15/1), indicando ventos de até 60km/h, chuvas fortes com 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm ao logo do dia e riscos de queda de granizo.