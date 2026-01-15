Motorista preso com droga diz que traficava para complementar renda

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (14/1), no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. À polícia, ele afirmou que vendia entorpecentes para complementar a renda.



A prisão ocorreu após denúncia ao Disque Denúncia 181. Com apoio de cães farejadores, os militares encontraram drogas escondidas em um armário da cozinha da casa onde o suspeito estava.



Foram apreendidas duas barras e quatro tabletes de maconha, além de porções da droga, cocaína suficiente para cerca de 26 porções, uma balança de precisão e um celular usado para negociar as vendas por meio de aplicativo de mensagens.



Durante a abordagem, o homem confessou: "Estou colaborando com vocês, eu vendo sim, mas é para complementar minha renda".



O suspeito já tem passagens pela polícia por crimes como furto, roubo, ameaça e receptação. A companheira informou que ele trabalha como motorista de aplicativo.

Ele foi encaminhado à delegacia, acompanhado de advogado, e o material apreendido.