Defesa de síndica presa na Savassi alega ‘má-fé’ na acusação de cárcere

A defesa da síndica de um prédio na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, presa sob a acusação de estelionato e cárcere privado de uma senhora de 81 anos, alega má-fé e mau-entendido nas circunstâncias que a levaram à prisão, na segunda-feira (12/1). Patrícia Miranda Mesquita, de 49 anos, passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nessa quarta (14/1).

Em conversa com o Estado de Minas, o advogado Lázaro Guilherme afirmou que a idosa, que não será identificada de modo a preservar sua identidade, mantinha uma relação de amizade e confiança com a síndica, além de fazer a gerência de contas da casa a pedido da idosa, que não queria que duas de suas sobrinhas tivessem acesso ao seu dinheiro.

Patrícia foi presa pela Polícia Militar depois que, por volta de 11h, uma dessas sobrinhas recebeu um contato da gerente de um banco em que a tia é correntista, informando que diversas transações bancárias suspeitas foram feitas na conta da idosa, inclusive solicitações de resgates de previdência privada, mas que o banco não conseguiu confirmar se era a idosa mesmo quem fazia as transferências porque ela não atendia telefone.

Conforme documento do auto da prisão preventiva, a gerente afirmou que foram feitas transferências à conta de Patrícia no valor de R$ 59 mil, além de movimentações estranhas nos cartões de crédito e débito. A sobrinha foi à casa da tia e chamou a campainha, mas a síndica teria se recusado a abrir a porta. Com isso, chamou a polícia e afirmou que outras pessoas da família e amigos também tentavam ter contato com a vítima, mas não conseguiam.

Idosa desacordada

Os militares encontraram a vítima deitada na cama, desacordada, com lesões nos braços, mas com sinais vitais, o que levantou a suspeita de que ela tinha sido dopada pela síndica. A idosa foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII, em estado de letargia. Conforme relatado pela sobrinha, a idosa tem demência e já precisou ser internada por três anos por esse motivo, tendo por diversas vezes já ter sido alvo de golpes que envolveram altas quantias de dinheiro.

A síndica Patrícia foi presa e alegou, em entrevista com os policiais, que foi chamada ao apartamento da idosa ainda na madrugada, quando a senhora teria a ligado dizendo que estava acontecendo uma festa na casa dela com pessoas desconhecidas que, ao serem convidadas a se retirarem, teriam derrubado a vítima e fugido pela janela.

A autuada, então, foi ao apartamento da idosa, a tranquilizou e alegou que deu-lhe banho, vestiu-a com roupas limpas, deu a medicação de uso diário com água e a colocou na cama. Ela afirmou que a “festa” era imaginação da idosa.

Ela afirmou que a idosa teria feito um pedido de alteração no testamento para retirar os nomes de duas sobrinhas e pediu que a síndica guardasse valores em seu nome, de modo a impedir que as sobrinhas tivessem acesso antes da alteração, mas que já tinha devolvido R$ 15 mil.

Ainda segundo a autuada, a idosa afirmou que foi internada compulsoriamente em hospital psiquiátrico, por iniciativa de uma das sobrinhas, e que, no dia anterior, fez um documento que não autorizava a entrada da mulher no prédio em que morava. Segundo a defesa, a idosa escreveu no livro de convivência do edifício, antes da data da prisão, uma mensagem proibindo a entrada da sobrinha. “Os documentos foram escritos de próprio punho, sem interferência da Patrícia”, afirmou.

Briga familiar

À reportagem, a defesa esclareceu que a senhora confidenciou à Patrícia que tem medo das sobrinhas e que temia que o dinheiro fosse acessado por elas. Segundo o advogado Lázaro, a síndica nunca teve acesso às contas bancárias da idosa e que, por pedido dela, algumas transações foram feitas. “Além da boa relação existente entre elas, de cuidado e companhia, Patrícia pagava algumas contas para ela e fazia controle de despesas. O que acontece é uma briga familiar que não tem nada a ver com a Patrícia, mas que ela sofreu as consequências”, alegou.

Ainda de acordo com a defesa, quem dá um suporte constante à idosa é a síndica, enquanto as sobrinhas não convivem e não costumam a visitar. “Depois da prisão, a [idosa] ficou muito preocupada, porque é Patrícia quem a dá suporte no prédio, principalmente a quem mora sozinho. Todo mundo que convive no prédio sabe da boa relação que elas têm, temos imagens do circuito de câmera de segurança que mostram a relação ótima. A alegação de cárcere privado trazido pela sobrinha é errônea”, afirmou.

O advogado também afirmou que Patrícia já marcou consultas médicas por diversas vezes e é o contato de emergência da idosa na clínica onde ela pratica pilates. Segundo a defesa, estão sendo organizados documentos que comprovam a relação das duas e que a prisão se deu “em razão de mau entendido e má-fé de pessoas envolvidas".

De acordo com Lázaro, ainda não dá para definir as intenções por trás das acusações, mas presumir que as transações foram roubo e que a síndica mantinha a idosa em cárcere levam em conta uma versão “unilateral e imprudente” dos fatos. O advogado também afirmou que a idosa não foi ouvida, o que “impõe cautela na formação de qualquer juízo antecipado”.

Prisão mantida

Na decisão, a juíza de direito Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto entendeu que houve indícios de autoria de atos de violência contra a vítima, “reduzindo sua impossibilidade de resistência, além de restringir sua liberdade”, e decidiu manter a prisão para garantir a ordem pública. Também foi definido que seja coletado material biológico dela e que ela receba atendimento médico na central de custódia.

Patrícia, que é ré primária, foi encaminhada ao presídio feminino José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A defesa afirmou que junta documentos e testemunhos e irá “tentar restabelecer a liberdade e demonstrar que o que está sendo apontado como acusação não é verdade”.

