Idoso de 83 anos cai com carro em ribanceira de 6 metros de profundidade

Um homem de 83 anos caiu em uma ribanceira de cerca de seis metros na madrugada desta quinta-feira (15/1), na MGC-497, em Uberlândia. Ele foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.

O acidente ocorreu no KM 23 da rodovia, próximo à Ponte dos Macacos, no sentido à cidade de Prata. O idoso caiu no barranco às margens da pista, em um trecho de difícil acesso. Chovia no momento do resgate.

Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, mas reclamava de dores na região lombar. O resgate foi dificultado pelas condições do terreno.

Após ser retirado do local, o homem recebeu atendimento no local e foi levado para a Unidade de Atendimento Integrado do bairro Planalto, onde passou por avaliação médica.

As causas da queda ainda serão apuradas.