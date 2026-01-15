Assine
QUEDA DE RIBANCEIRA

Idoso de 83 anos cai com carro em ribanceira de 6 metros de profundidade

O acidente ocorreu no KM 23 da rodovia MGC-497, no sentido Prata; motorista ficou ferido

Vinicius Lemos - Especial para o EM
15/01/2026 16:19 - atualizado em 15/01/2026 16:38

Idoso de 83 anos cai com carro em ribanceira de 6 metros de profundidade crédito: Divulgação/CBMG

Um homem de 83 anos caiu em uma ribanceira de cerca de seis metros na madrugada desta quinta-feira (15/1), na MGC-497, em Uberlândia. Ele foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.

O acidente ocorreu no KM 23 da rodovia, próximo à Ponte dos Macacos, no sentido à cidade de Prata. O idoso caiu no barranco às margens da pista, em um trecho de difícil acesso. Chovia no momento do resgate.

Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, mas reclamava de dores na região lombar. O resgate foi dificultado pelas condições do terreno.

Após ser retirado do local, o homem recebeu atendimento no local e foi levado para a Unidade de Atendimento Integrado do bairro Planalto, onde passou por avaliação médica.

As causas da queda ainda serão apuradas.

