Adolescente de 16 anos é apreendido após manter jovem refém em ônibus

Um adolescente de 16 anos manteve uma mulher refém dentro de um ônibus coletivo na tarde dessa quarta-feira (14/1), no Centro de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu em um veículo da linha 119 (Veneza/Apoio Mineiro).

De acordo com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal acionou apoio depois de receber uma denúncia de ameaça envolvendo um indivíduo armado com uma faca na região central da cidade. Com a chegada das viaturas, foi constatado que o adolescente estava no interior do ônibus, com a faca encostada no pescoço da vítima, mantendo-a como refém.

Os policiais adotaram imediatamente os protocolos de segurança, com isolamento da área e contenção do perímetro, além do acionamento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Antes da chegada da equipe especializada, o comando tático conseguiu estabelecer diálogo com o adolescente.

Depois de negociação, o jovem libertou a vítima, largou a arma branca e se rendeu voluntariamente, sem que houvesse feridos. A mulher não sofreu lesões.

Na sequência, o adolescente recebeu atendimento médico do Samu e foi encaminhado à sede do 40º Batalhão da Polícia Militar, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a polícia, o jovem realiza tratamento psiquiátrico e já esteve envolvido em ocorrências semelhantes em 2023. A mãe do adolescente informou que ele saiu de casa nessa quarta-feira dizendo que iria buscar atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).