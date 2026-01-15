Adolescente de 16 anos é apreendido após manter jovem refém em ônibus
Jovem de 16 anos usou faca; vítima foi libertada sem ferimentos no Centro de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Um adolescente de 16 anos manteve uma mulher refém dentro de um ônibus coletivo na tarde dessa quarta-feira (14/1), no Centro de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu em um veículo da linha 119 (Veneza/Apoio Mineiro).
De acordo com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal acionou apoio depois de receber uma denúncia de ameaça envolvendo um indivíduo armado com uma faca na região central da cidade. Com a chegada das viaturas, foi constatado que o adolescente estava no interior do ônibus, com a faca encostada no pescoço da vítima, mantendo-a como refém.
Os policiais adotaram imediatamente os protocolos de segurança, com isolamento da área e contenção do perímetro, além do acionamento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Antes da chegada da equipe especializada, o comando tático conseguiu estabelecer diálogo com o adolescente.
Depois de negociação, o jovem libertou a vítima, largou a arma branca e se rendeu voluntariamente, sem que houvesse feridos. A mulher não sofreu lesões.
Na sequência, o adolescente recebeu atendimento médico do Samu e foi encaminhado à sede do 40º Batalhão da Polícia Militar, onde a ocorrência foi registrada.
Segundo a polícia, o jovem realiza tratamento psiquiátrico e já esteve envolvido em ocorrências semelhantes em 2023. A mãe do adolescente informou que ele saiu de casa nessa quarta-feira dizendo que iria buscar atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).