Assine
overlay
Início Gerais
CRIMINALIDADE

Homem puxa e rouba cordão de cliente em restaurante de BH

Vídeo flagrou o momento em que o suspeito chega sorrateiramente por trás do cliente, acompanhado de uma mulher, e puxa o colar com brutalidade. Veja o vídeo

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/01/2026 11:26

compartilhe

SIGA
x
Homem puxa o cordão do pescoço da vítima com violência e foge do local
Homem puxa o cordão do pescoço da vítima com violência e foge do local crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem teve o cordão puxado do pescoço com brutalidade enquanto estava na parte externa de um restaurante na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha em Belo Horizonte, no sábado (10/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, não identificado, chega devagar por trás da vítima, que estava acompanhada de uma mulher, e a ataca.

Leia Mais

O puxão para retirar o colar foi tão forte que o homem caiu no chão, conforme as imagens. Em seguida ele se levanta, assustado. Outros clientes observam a ação com espanto.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), não foi feito boletim de ocorrência para o furto e não há outras informações sobre o ocorrido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com o estabelecimento e aguarda retorno. 

Tópicos relacionados:

bh furto roubo violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay