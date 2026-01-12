Homem puxa e rouba cordão de cliente em restaurante de BH
Vídeo flagrou o momento em que o suspeito chega sorrateiramente por trás do cliente, acompanhado de uma mulher, e puxa o colar com brutalidade. Veja o vídeo
Um homem teve o cordão puxado do pescoço com brutalidade enquanto estava na parte externa de um restaurante na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha em Belo Horizonte, no sábado (10/1).
Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, não identificado, chega devagar por trás da vítima, que estava acompanhada de uma mulher, e a ataca.
O puxão para retirar o colar foi tão forte que o homem caiu no chão, conforme as imagens. Em seguida ele se levanta, assustado. Outros clientes observam a ação com espanto.
De acordo com a Polícia Militar (PMMG), não foi feito boletim de ocorrência para o furto e não há outras informações sobre o ocorrido.
A reportagem do Estado de Minas tentou contato com o estabelecimento e aguarda retorno.