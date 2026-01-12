Homem puxa e rouba cordão de cliente em restaurante de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem teve o cordão puxado do pescoço com brutalidade enquanto estava na parte externa de um restaurante na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha em Belo Horizonte, no sábado (10/1).

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, não identificado, chega devagar por trás da vítima, que estava acompanhada de uma mulher, e a ataca.

O puxão para retirar o colar foi tão forte que o homem caiu no chão, conforme as imagens. Em seguida ele se levanta, assustado. Outros clientes observam a ação com espanto.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), não foi feito boletim de ocorrência para o furto e não há outras informações sobre o ocorrido.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com o estabelecimento e aguarda retorno.