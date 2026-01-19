Assine
ABANDONO

Criança cai do 4º andar de prédio e fica gravemente ferida na Grande BH

Menino de 10 anos foi levado ao João XXIII; pai é investigado por abandono de incapaz

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/01/2026 10:36

Criança cai do 4º andar de prédio em Santa Luzia, na Grande BH crédito: Jair Amaral/Em/D.A Press

Uma criança de 10 anos caiu do quarto andar de um prédio residencial no Bairro Belo Vale, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (18/1).

De acordo com a Polícia Militar, o menino teria cortado o fio de nylon da tela de proteção da sala e, ao tentar passar de uma janela para outra com o objetivo de acessar a área externa do apartamento, perdeu o equilíbrio e caiu.

A criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com múltiplas fraturas pelo corpo, incluindo lesão dentária.

O pai, de 37 anos, relatou aos militares que havia deixado o filho dormindo no apartamento enquanto levou a filha mais nova, de 4 anos, para buscar pão. Ao retornar, encontrou o menino caído no chão. Ele afirmou que não tem o hábito de deixar o filho sozinho e que a situação foi pontual.

Ainda segundo o pai, o apartamento é monitorado por câmeras de segurança, a criança não possui problemas cognitivos e todas as portas estavam trancadas no momento do ocorrido.

A mãe da criança informou que estava trabalhando e, ao ser comunicada do acidente, retornou imediatamente para casa, acompanhando o filho durante o atendimento médico.

A Polícia Civil informou que o pai é investigado por abandono de incapaz. A perícia esteve no local, e o homem foi ouvido pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital, sendo liberado em seguida. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.

