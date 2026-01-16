Assine
AFOGAMENTO

Criança de 3 anos morre afogada em piscina residencial de cidade mineira

O menino foi levado em estado grave para o Hospital, mas não resistiu

16/01/2026 18:45

fundo de piscina. Imagem ilustrativa
Fundo de uma piscina. Imagem ilustrativa crédito: PxHere

O corpo de Emanuel Lucas Paula Souza, de 3 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (16/1) no cemitério Municipal de Manhuaçu, Zona da Mata. O menino se afogou em uma piscina na casa da família e morreu nessa quinta-feira (15/1), dia do seu aniversário.  

Emanuel foi levado ao posto de saúde de Simonésia e transferido em estado grave para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Ele deu entrada às 19h de quarta-feira (14/1) e faleceu às 14h20 de quinta (15/1). 

De acordo com informações do hospital, a família deu falta da criança na casa e oencontraram o pequeno dentro da piscina. Os familiares não sabem quanto tempo ele passou dentro da água.  

O enterro da criança ocorreu às 15h desta sexta-feira (16/1), no Cemitério Municipal de Manhuaçu.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

