Criança de 3 anos morre afogada em piscina residencial de cidade mineira

O corpo de Emanuel Lucas Paula Souza, de 3 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (16/1) no cemitério Municipal de Manhuaçu, Zona da Mata. O menino se afogou em uma piscina na casa da família e morreu nessa quinta-feira (15/1), dia do seu aniversário.

Emanuel foi levado ao posto de saúde de Simonésia e transferido em estado grave para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Ele deu entrada às 19h de quarta-feira (14/1) e faleceu às 14h20 de quinta (15/1).

De acordo com informações do hospital, a família deu falta da criança na casa e oencontraram o pequeno dentro da piscina. Os familiares não sabem quanto tempo ele passou dentro da água.

O enterro da criança ocorreu às 15h desta sexta-feira (16/1), no Cemitério Municipal de Manhuaçu.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima