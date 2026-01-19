Assine
ESTUPRO

Homem é preso acusado de estuprar criança de 11 anos no interior de MG

Suspeito teria levado a vítima para atrás de uma igreja na zona rural de Rio Paranaíba. Criança contou para a mãe, que chamou a polícia

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/01/2026 09:24 - atualizado em 19/01/2026 09:25

Vítima foi levada para atrás da igreja de Pedreiras, ponto turístico de Rio Paranaíba
Vítima foi levada para atrás da igreja de Pedreiras, ponto turístico de Rio Paranaíba crédito: Redes sociais

Um homem de 18 anos está preso na Delegacia de Polícia Civil de Rio Paranaíba, na divisa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, suspeito de ter estuprado uma criança de 11 anos.

O crime ocorreu no último sábado (17/1) e foi denunciado pela vítima, na madrugada de domingo (18/1). Ela acordou a mãe e contou que tinha sido estuprada por um homem, que a levara para atrás da igreja próximo de sua residência, e a obrigou a fazer sexo, mesmo contra sua vontade.

Depois de ouvir o relato da filha, a mãe acionou a Polícia Militar. Os militares que foram até a casa, obtiveram informações sobre o autor do crime e com ajuda de testemunhas, conseguiram localizar o suspeito, dormindo na casa de um amigo, na zona rural de Catolés.

Na abordagem, o suspeito estava apenas de cueca, e suas roupas, sujas de sangue, foram encontradas dentro de uma mochila.

Ao ser questionado, o homem  alegou que conhecia a vítima, mas que negou tê-la forçado a manter relações sexuais. A criança recebeu atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, onde teve também atendimento psicológico.

