Homem é preso acusado de estuprar criança de 11 anos no interior de MG

Um homem de 18 anos está preso na Delegacia de Polícia Civil de Rio Paranaíba, na divisa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, suspeito de ter estuprado uma criança de 11 anos.

O crime ocorreu no último sábado (17/1) e foi denunciado pela vítima, na madrugada de domingo (18/1). Ela acordou a mãe e contou que tinha sido estuprada por um homem, que a levara para atrás da igreja próximo de sua residência, e a obrigou a fazer sexo, mesmo contra sua vontade.

Depois de ouvir o relato da filha, a mãe acionou a Polícia Militar. Os militares que foram até a casa, obtiveram informações sobre o autor do crime e com ajuda de testemunhas, conseguiram localizar o suspeito, dormindo na casa de um amigo, na zona rural de Catolés.

Na abordagem, o suspeito estava apenas de cueca, e suas roupas, sujas de sangue, foram encontradas dentro de uma mochila.

Ao ser questionado, o homem alegou que conhecia a vítima, mas que negou tê-la forçado a manter relações sexuais. A criança recebeu atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, onde teve também atendimento psicológico.