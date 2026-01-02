Suspeito de estuprar adolescente é espancado por moradores na Grande BH
Homem de 42 anos foi socorrido com múltiplas fraturas e encaminhado ao Hospital João XXIII
compartilheSIGA
Um homem de 42 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, foi brutalmente agredido por moradores nessa quinta-feira (1º/1), no Bairro Campos Elíseos, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares encontraram o homem caído de costas no interior de uma garagem. Ele tinha várias escoriações pelo corpo, uma fratura exposta em um dos pés e suspeita de fratura no braço esquerdo.
Leia Mais
A equipe de resgate imobilizou o suspeito, que foi conduzido sob custódia para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte (MG).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atualizado ou sobre prisão.