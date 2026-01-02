Suspeito de estuprar adolescente é espancado por moradores na Grande BH

Um homem de 42 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, foi brutalmente agredido por moradores nessa quinta-feira (1º/1), no Bairro Campos Elíseos, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares encontraram o homem caído de costas no interior de uma garagem. Ele tinha várias escoriações pelo corpo, uma fratura exposta em um dos pés e suspeita de fratura no braço esquerdo.

A equipe de resgate imobilizou o suspeito, que foi conduzido sob custódia para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte (MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atualizado ou sobre prisão.