Homem pega 86 anos de prisão por tortura e abusos sexuais contra filhas
Mãe das crianças também foi condenada a 21 anos por omissão e coautoria nos crimes
Um homem foi condenado a 86 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tortura e abusos sexuais cometidos contra as próprias filhas, além de tortura praticada contra um enteado em Serro (MG), na Região Central do estado.
A mãe das crianças também foi responsabilizada. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), ela foi condenada a 21 anos de prisão, em regime fechado, por coautoria e omissão em diversos episódios de tortura.
De acordo com a denúncia, todos os atos de tortura praticados pelo homem ocorriam na presença da companheira, que se omitia em socorrer as vítimas ou demonstrava comportamento de aceitação e submissão diante das agressões.
Na sentença, a Justiça destacou que o crime de tortura foi praticado "de forma reiterada e mediante extrema crueldade, com o propósito de castigo e controle, resultando na imposição de intenso sofrimento físico e mental às vítimas”.
Ainda conforme o MPMG, os abusos sexuais cometidos pelo pai ocorreram entre 2013 e 2020, envolvendo coerção psicológica e violência física, em um ambiente de agressões constantes. As investigações apontaram que o homem tinha comportamento extremamente ciumento e agressivo com as filhas e violento com o enteado.
O promotor de Justiça Júlio Maciel Cordeiro afirmou que o Ministério Público seguirá atuando com rigor no enfrentamento à violência doméstica, especialmente nos crimes de estupro e maus-tratos contra crianças e adolescentes.