FEMINICÍDIO EM BH

Vigilante é condenado por matar companheira enforcada em BH

No dia do crime, suspeito pediu a mãe que cuidasse da filha, enquanto asfixiou a mulher em outro cômodo da mesma casa

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/12/2025 15:56 - atualizado em 17/12/2025 15:57

Feminicídios no Brasil
Vigilante é condenado por matar companheira enforcada em BH crédito: Jiri Studnicky

Um vigilante, de 49 anos, acusado de matar a companheira, de 29, asfixiada em casa, no Bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi condenado a 26 anos e oito meses de prisão. Os jurados reconheceram que o homem usou um instrumento contundente e um cabo de conexão de computador para enforcar a vítima, com quem tinha uma bebê de 11 meses, em março deste ano.

O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Belo Horizonte, na última quinta-feira (11/12), e teve sentença publicada na segunda-feira (15/12). Ao fixar a pena depois da decisão do Conselho de Sentença, o juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Conforme denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi praticado em razão da condição do sexo feminino e em contexto de violência doméstica. No dia do feminicídio, o homem foi até o quarto onde estava a mãe dele e pediu a ela que cuidasse da filha do casal, enquanto ele e a companheira "resolviam um problema". Em seguida, retornou contando que havia matado a mulher.

Na sessão do Tribunal do Júri, a Promotoria sustentou a sentença de pronúncia, que apontou que o crime foi praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Já a defesa do réu argumentou legítima defesa para requerer a absolvição e solicitou o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

A tese de legítima defesa foi rejeitada, e a confissão espontânea, considerada para o cálculo da pena, que deve ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

bh crime feminicidio justica

