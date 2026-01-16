Vídeo flagra resgate de criança que pedia socorro em enxurrada em MG

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um morador de Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, resgata uma criança arrastada pela enxurrada em um temporal nessa quinta-feira (15/1). No mesmo episódio, outra criança, de 7 anos, também foi levada pela correnteza e segue desaparecida.

De acordo com informações da TV Alterosa Sul de Minas, a Prefeitura de Pouso Alegre informou que as buscas serão retomadas na manhã desta sexta-feira (16/1), já que as condições de visibilidade no local ficaram prejudicadas à noite. A área do desaparecimento fica perto da Mina do João Paulo.

Ainda segundo o município, o trabalho de resgate deve se concentrar na região da galeria que liga a Rua Comendador ao Rio Mandu, por onde a água escoa com grande volume em períodos de chuva intensa.

A criança resgatada foi levada para atendimento médico. Testemunhas relataram que as duas vítimas brincavam no local no momento em que o temporal atingiu a cidade, na tarde desta quinta-feira (15/1).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A busca é feita pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com apoio da Defesa Civil municipal e da Polícia Militar, em uma força-tarefa. As equipes abrem bueiros, vistoriam diferentes trechos do curso d’água e monitoram de forma contínua o leito, já que a criança desaparecida pode ter sido levada pela correnteza para pontos mais distantes.