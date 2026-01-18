Assine
ESTAVA BRINCANDO

MG: corpo de criança de 7 anos levada por enxurrada é encontrado

Menino de 7 anos brincava em córrego com outras duas crianças quando foi arrastada pela água no município de Pouso Alegre, no Sul de Minas

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/01/2026 08:59 - atualizado em 18/01/2026 09:10

João Miguel brincava no córrego com outras duas criança no momento em que foi levado pela enxurrada
João Miguel brincava no córrego com outras duas criança no momento em que foi levado pela enxurrada crédito: Redes Sociais/Reprodução

O corpo de João Miguel, de 7 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desse sábado (17/1). A criança estava desaparecida desde a última quinta-feira (15/1), quando foi levada por enxurrada no momento em que brincava em um córrego no Bairro João Paulo II, no município de Pouso Alegre (MG), no Sul de Minas.

De acordo com o major Acácio Tristão, o menino foi drenado pela galeria de águas pluviais. O CBMMG aponta que, devido às fortes chuvas registradas na região, o nível e a força das águas teriam aumentado de maneira repentina. João Miguel brincava no local com outras duas crianças no momento em que foi levado pelas águas.  

O major Tristão informou que três equipes foram empenhadas nas buscas, realizadas a jusante a montante da galeria. De acordo com o bombeiro, os militares fizeram a verificação em pontos de vistorias, como bocas de lobo, e buscaram na extensão do Rio Mandu.  

Em nota, a Prefeitura de Pouso Alegre confirmou a morte de João Miguel e decretou três dias de luto no município. O Executivo municipal também reafirmou o compromisso de oferecer todo o amparo psicológico e social necessário à família da vítima. A prefeitura definiu que João Miguel foi vítima das fortes chuvas.

