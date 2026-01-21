Caminhonete de luxo furtada em SP é recuperada na Grande BH 7 anos depois
Veículo será vistoriado e edevolvido ao proprietário. Segundo a PRF, o veículo foi levado em Hortolândia, no interior de São Paulo
Uma caminhonete de luxo, de modelo L200 Triton, da Mitsubishi, que tem uma queixa de furto na cidade de Hortolândia (SP), feita sete anos atrás, foi recuperada na BR-381, na Grande BH.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da unidade de Betim (MG) fiscalizavam o quilômetro 499 da rodovia, na noite de terça-feira (20/1), quando perceberam inconsistências nas placas da caminhonete.
Foi feita uma consulta ao sistema digital e os agentes encontraram uma ocorrência de furto registrada em 2 de maio de 2019 na cidade paulista. Segundo a polícia, as placas eram falsas.
O motorista, um homem de 32 anos, foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes em Betim, onde passou pelos procedimentos de praxe. O carro recuperado foi levado a um pátio credenciado da Polícia Civil e será restituído ao dono.
Conforme a tabela FIPE atual, uma L200 Triton de 2019 custa, hoje, cerca de R$ 113 mil. A versão mais recente do modelo pode custar até R$ 330 mil.