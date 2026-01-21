Assine
FISCALIZAÇÃO

Caminhonete de luxo furtada em SP é recuperada na Grande BH 7 anos depois

Veículo será vistoriado e edevolvido ao proprietário. Segundo a PRF, o veículo foi levado em Hortolândia, no interior de São Paulo

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
21/01/2026 12:55

Segundo a polícia, o carro usava placas falsas
Segundo a polícia, o carro usava placas falsas crédito: Divulgação/PRF

Uma caminhonete de luxo, de modelo L200 Triton, da Mitsubishi, que tem uma queixa de furto na cidade de Hortolândia (SP), feita sete anos atrás, foi recuperada na BR-381, na Grande BH.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da unidade de Betim (MG) fiscalizavam o quilômetro 499 da rodovia, na noite de terça-feira (20/1), quando perceberam inconsistências nas placas da caminhonete.

Foi feita uma consulta ao sistema digital e os agentes encontraram uma ocorrência de furto registrada em 2 de maio de 2019 na cidade paulista. Segundo a polícia, as placas eram falsas.

O motorista, um homem de 32 anos, foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes em Betim, onde passou pelos procedimentos de praxe. O carro recuperado foi levado a um pátio credenciado da Polícia Civil e será restituído ao dono.

Conforme a tabela FIPE atual, uma L200 Triton de 2019 custa, hoje, cerca de R$ 113 mil. A versão mais recente do modelo pode custar até R$ 330 mil.

