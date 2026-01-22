Acidente com moto deixa grávida ferida na Via Expressa de Contagem

Uma grávida ficou ferida após uma queda de motocicleta na manhã desta quinta-feira (22/1) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente foi registrado no cruzamento da Via Expressa com a Avenida João César de Oliveira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em uma motocicleta quando sofreu a queda. A mulher teve ferimentos principalmente nas pernas e na região do quadril, e recebeu atendimento no local pelas equipes de resgate.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o bebê. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Durante o atendimento, o trânsito na Via Expressa apresentou lentidão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice