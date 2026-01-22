Assine
overlay
Início Gerais
TRÂNSITO

Acidente com moto deixa grávida ferida na Via Expressa de Contagem

Vítima sofreu queda no cruzamento com a Avenida João César de Oliveira e teve ferimentos nas pernas e no quadril

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
22/01/2026 10:11

compartilhe

SIGA
x
Viatura do Corpo de Bombeiros
Durante o atendimento, o trânsito na Via Expressa apresentou lentidão crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma grávida ficou ferida após uma queda de motocicleta na manhã desta quinta-feira (22/1) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente foi registrado no cruzamento da Via Expressa com a Avenida João César de Oliveira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em uma motocicleta quando sofreu a queda. A mulher teve ferimentos principalmente nas pernas e na região do quadril, e recebeu atendimento no local pelas equipes de resgate.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o bebê. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Durante o atendimento, o trânsito na Via Expressa apresentou lentidão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh bombeiros contagem viaexpressa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay