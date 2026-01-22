Adutora rompe, interdita trânsito e agrava problemas da chuva em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) rompeu na madrugada desta quinta-feira (22/1) no Centro de Congonhas (MG), na Região Central do estado, e causou problemas na cidade.

De acordo com a Prefeitura de Congonhas, o rompimento ocorreu por volta de 1h no entroncamento das avenidas Júlia Kubistchek e Marechal com a Rua Pedro Vasconcelos, nas proximidades de uma choperia e um posto de gasolina.

A Diretoria de Trânsito do município interditou a Avenida Júlia Kubistchek a partir da esquina com a Rua Altari de Souza para a Copasa realizar os trabalhos de correção.

O rompimento da adutora, segundo o Executivo municipal, pode potencializar outros problemas já causados pela chuva. Como as precipitações na cidade estão elevadas e o município tem alguns rios, a vazão de água decorrente do rompimento pode encharcar, ainda mais, o solo.

Os rios de Congonhas estão sendo monitorados pela Defesa Civil e, até o momento, cinco ocorrências sem potencial grave foram registradas em decorrência das chuvas, mas a cidade está em estado de atenção para deslizamentos.

Para evitar maiores transtornos, a Defesa Civil de Congonhas tem um plano de contingência para atuar em possíveis problemas. Como janeiro é um mês tradicionalmente chuvoso, vistorias são feitas pela cidade frequentemente, afim de identificar riscos.

Além disso, o colapso na adutora, que abastece 70% da cidade, deixou 45 bairros da cidade sem água nesta quinta-feira (22/1). De acordo com a Copasa, o abastecimento será normalizado até a madrugada de amanhã, mas casas que possuem caixa d'água podem não ser afetadas.

A Companhia explicou, ainda, que o serviço é de alta complexidade por causa do grande porte da tubulação e da forte chuva na região. O abastecimento será retomado gradualmente, porque, segundo a Copasa, "diferente da eletricidade, que retorna de maneira imediata após uma manutenção, o retorno do fornecimento de água ocorre de forma gradual à medida que as redes e os reservatórios recebem carga d’água".

Quais são as alternativas de trânsito?

No sentido Rodoviária-Centro: acessar a Rua Casa de Pedra e seguir pelos bairros Vila Andreza, Ideal e Matriz no sentido e Lamartine, para quem quer acessar outras regiões da cidade, inclusive o Centro.

No sentido Centro-Rodoviária: o motorista deve seguir pela Rua Benedito Quintino ou pela Lamartine para voltarem a acessar a Avenida JK.

Como fica o transporte público?

Os ônibus do transporte coletivo de Congonhas também estão operando com desvio temporário de rota. Os coletivos da rodoviária com destino ao Poliesportivo seguem pela Rua Casa de Pedra, com acesso até o Poliesportivo.

Já os ônibus que atendem os bairros Santa Quitéria, Dom Oscar e Basílica estão trafegando pela Rua Altary de Souza, passando pela Associação de Aposentados e Pensionistas e Idosos de Congonhas e Região (Asapec) e pelo ponto da Praça da Estação.

Para os usuários do Bairro Rosário, o embarque e desembarque estão sendo realizados no Supermercado da Mata, na Avenida Benedito Quintino.