MEDIDA PREVENTIVA

Chuva fecha cachoeiras na Serra do Cipó

Chuva intensa na região levou à interdição de cachoeiras e trilhas. Região Central de Minas Gerais está sob alerta para tempestades até amanhã

Melissa Souza
Jorge Lopes
21/01/2026 10:02

Feriados 2026: 5 destinos baratos para viajar perto de Minas Gerais
A Serra do Cipó é um dos refúgios naturais em Minas Gerais, mas alguns atrativos estão fechados até sexta-feira (23/1) por causa da chuva crédito: Heudson Santana/ Pexels

Nove cachoeiras do Parque Nacional da Serra do Cipó, na Região Central de Minas Gerais, estão fechadas até sexta-feira (23/1) devido ao aumento do fluxo da água do Rio Cipó, causado pelas chuvas fortes na região. Ao todo, 11 atrativos do espaço estão temporariamente fechados, incluindo um vale e um mirante.

A Serra do Cipó é um destino popular dos mineiros, especialmente durante o verão. No entanto, a região se encontra em estado de alerta laranja para tempestade até as 23h59 de quinta-feira (22/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ocorrência de chuva nas cabeceiras dos rios podem causar cabeças d'água e colocar a vida dos banhistas em risco.

No último dia 4, três cachoeiras foram fechadas em decorrência dos temporais que atingiram a região. A medida preventiva evita acidentes causados pelo volume de água nos rios.

O número de pessoas que morreram por afogamento em rios e cachoeiras de Minas Gerais aumentou 11% em 2025, na comparação com 2024, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Foram 274 pessoas que perderam a vida em 2025 por esse motivo, contra 246 no ano anterior.

“Esse aumento se deve a uma conjunção de fatores. Um deles pode ser a quantidade de feriados prolongados, o que aumenta a possibilidade de pessoas buscarem esse lazer em rios e cachoeiras, locais que podem apresentar o risco de afogamento”, explica o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A maioria das vítimas de afogamento em rios e cachoeira de Minas é do sexo masculino, sendo praticamente nove em cada 10 ocorrências adultos entre 20 e 29 anos.

Planeje antes de pegar uma trilha

Outra atividade ao ar livre que merece muita atenção por parte dos praticantes é fazer trilhas. Pedras, ribanceiras, terreno escorregadio e mudanças climáticas repentinas são apenas alguns dos motivos que podem provocar acidentes graves. “A previsão de chuva forte pode deixar algumas regiões inundadas, mudando a formação das trilhas e fazendo com que as pessoas fiquem perdidas”, explica o porta-voz dos Bombeiros.

