Chuva fecha cachoeiras na Serra do Cipó
Chuva intensa na região levou à interdição de cachoeiras e trilhas. Região Central de Minas Gerais está sob alerta para tempestades até amanhã
compartilheSIGA
Nove cachoeiras do Parque Nacional da Serra do Cipó, na Região Central de Minas Gerais, estão fechadas até sexta-feira (23/1) devido ao aumento do fluxo da água do Rio Cipó, causado pelas chuvas fortes na região. Ao todo, 11 atrativos do espaço estão temporariamente fechados, incluindo um vale e um mirante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Serra do Cipó é um destino popular dos mineiros, especialmente durante o verão. No entanto, a região se encontra em estado de alerta laranja para tempestade até as 23h59 de quinta-feira (22/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ocorrência de chuva nas cabeceiras dos rios podem causar cabeças d'água e colocar a vida dos banhistas em risco.
Leia Mais
No último dia 4, três cachoeiras foram fechadas em decorrência dos temporais que atingiram a região. A medida preventiva evita acidentes causados pelo volume de água nos rios.
- Carnaval 2026: Previsão de chuva forte cancela evento em BH
- Semana em Minas deve ser de instabilidade e muita chuva, diz Defesa Civil
O número de pessoas que morreram por afogamento em rios e cachoeiras de Minas Gerais aumentou 11% em 2025, na comparação com 2024, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Foram 274 pessoas que perderam a vida em 2025 por esse motivo, contra 246 no ano anterior.
“Esse aumento se deve a uma conjunção de fatores. Um deles pode ser a quantidade de feriados prolongados, o que aumenta a possibilidade de pessoas buscarem esse lazer em rios e cachoeiras, locais que podem apresentar o risco de afogamento”, explica o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A maioria das vítimas de afogamento em rios e cachoeira de Minas é do sexo masculino, sendo praticamente nove em cada 10 ocorrências adultos entre 20 e 29 anos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Planeje antes de pegar uma trilha
Outra atividade ao ar livre que merece muita atenção por parte dos praticantes é fazer trilhas. Pedras, ribanceiras, terreno escorregadio e mudanças climáticas repentinas são apenas alguns dos motivos que podem provocar acidentes graves. “A previsão de chuva forte pode deixar algumas regiões inundadas, mudando a formação das trilhas e fazendo com que as pessoas fiquem perdidas”, explica o porta-voz dos Bombeiros.