BH tem sensação térmica negativa com chuva; veja previsão para hoje (21/1)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva constante derrubou as temperaturas em Belo Horizonte nesta semana e os termômetros marcaram sensação térmica negativa na manhã desta quarta-feira (21/1). Segundo a Defesa Civil municipal, a Região Oeste registrou -1,3°C, às 6h.

A temperatura mínima registrada foi de 15°C, às 5h, na estação Cercadinho, justamente na Região Oeste, com a sensação térmica térmica negativa. A máxima pode chegar a 22°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Conforme a previsão, o dia na capital mineira é de céu encoberto com chuva a qualquer hora, com temperaturas baixas e umidade relativa do ar em bons níveis.

Mínimas registradas por regional em 16/1

Barreiro: 17,1 °C, às 4h30.

Centro-Sul: 15,4 °C, às 5h50.

Oeste: 15,0 °C, com sensação térmica de -1,3 °C, às 6h.

Pampulha: 17,0 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 5h.

Venda Nova: 17,4 °C, às 6h45.

Porque faz tanto frio na estação Cercadinho?

A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. O local apresenta altitudes que variam entre 936 e 1.276 metros (m), com média de 1.109m.

Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.



Chuva em janeiro

Belo Horizonte registrou muita chuva nos primeiros dias de 2026,o que coincide com o previsto pela meteorologia que sinalizou um acumulado alto de precipitação em BH para o mês de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo a Defesa Civil de BH, a capital deve registrar entre 200 e 300 mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 6h em 21/1:

Barreiro: 246,4 (74,5%)



Centro-Sul: 265,4 (80,2%)



Hipercentro: 159,4 (48,2%)



Leste: 196,4 (59,4%)



Nordeste: 232,4 (70,2%)



Noroeste: 237,0 (71,6%)



Norte: 224,4 (67,8%)



Oeste: 286,6 (86,6%)



Pampulha: 223,8 (67,6%)



Venda Nova: 188,6 (57,0%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Risco geológico

Como a chuva não tem dado trégua em Belo Horizonte, um alerta para risco geológico em diferentes regiões da capital foi emitido nessa terça (20/1). De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Há um alerta moderado para as regionais Norte, Nordeste, Venda Nova e Hipercentro e outro, forte, para a as regionais Pampulha, Noroeste e Oeste, válido até segunda-feira (26/1). A situação é consequência das fortes chuvas registradas nos últimos dias na cidade e a previsão de novas precipitações ao longo da semana.

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes;



Água empoçando no quintal;



Portas e janelas emperradas;



Rachaduras no solo;



Água minando da base do barranco;



Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

O cenário meteorológico é semelhante no restante de Minas Gerais, devido a atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que mantém o dia encoberto com condições de chuva a qualquer em praticamente todo o estado. Na faixa leste do estado, as precipitações podem chegar a 60 mm nesta quarta.

A ZCAS deve atuar sobre o estado, pelo menos, até a sexta-feira (23/1), mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá uma redução das chuvas na Região Sul e Campo das Vertentes. Já no Triângulo, haverá momentos de mormaço e abertura de sol favorecem a ocorrência das típicas pancadas de verão.

Conforme a previsão, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata, Metropolitana e Central. No Triângulo e no Alto Paranaíba, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. Nas demais regiões, céu nublado com chuva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações