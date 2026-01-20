Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM BH

Duas regionais de BH estão sob alerta de risco de deslizamentos

Com as chuvas fortes registradas na capital nos últimos dias e a previsão de novas precipitações, regiões do município estão sob alerta de risco geológico

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/01/2026 10:49

compartilhe

SIGA
x
Quatro casas ficaram isoladas após o deslizamento
Risco geológico é um alerta para deslizamentos e desabamentos crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

As regiões Noroeste e Oeste de Belo Horizonte (MG) estão sob alerta de risco geológico forte pelo menos até a próxima segunda-feira (26/1). A Defesa Civil municipal emitiu o aviso, que representa risco de deslizamentos e desabamentos na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Região Oeste está sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas. Já a Região Oeste encontra-se sob alerta de risco forte, quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Leia Mais

Apesar de ser muita chuva, a meteorologia prevê um acumulado alto de precipitação em BH para esta semana. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em cada regional, mas as regiões Noroeste e Oeste registraram 214 mm e 253,4 mm, respectivamente até a manhã desta terça. Os números representam 64,7% e 76,6%, respectivamente, do total esperado para o mês.

Até a manhã de hoje, a Região Oeste lidera o ranking das mais chuvosas de BH, seguida pela Região Centro-Sul, com 243,4 mm - 73,6% do estimado para o mês. No terceiro lugar da lista está a Região Barreiro, com 231,4 mm contabilizados.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 5h30 de 20/1

  • Barreiro: 231,4 (69,9%)
  • Centro-Sul: 243,4 (73,6)
  • Hipercentro: 109,8 (33,2%)
  • Leste: 162,6 (49,1%)
  • Nordeste: 187,2 (56,6%)
  • Noroeste: 214 (64,7%)
  • Norte: 168 (50,8%)
  • Oeste: 253,4 (76,6%)
  • Pampulha: 168,8 (51%)
  • Venda Nova: 147,8 (44,7)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

bh chuva desabamento deslizamento meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay