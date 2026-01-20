Duas regionais de BH estão sob alerta de risco de deslizamentos
Com as chuvas fortes registradas na capital nos últimos dias e a previsão de novas precipitações, regiões do município estão sob alerta de risco geológico
As regiões Noroeste e Oeste de Belo Horizonte (MG) estão sob alerta de risco geológico forte pelo menos até a próxima segunda-feira (26/1). A Defesa Civil municipal emitiu o aviso, que representa risco de deslizamentos e desabamentos na cidade.
A Região Oeste está sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas. Já a Região Oeste encontra-se sob alerta de risco forte, quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Apesar de ser muita chuva, a meteorologia prevê um acumulado alto de precipitação em BH para esta semana. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em cada regional, mas as regiões Noroeste e Oeste registraram 214 mm e 253,4 mm, respectivamente até a manhã desta terça. Os números representam 64,7% e 76,6%, respectivamente, do total esperado para o mês.
Até a manhã de hoje, a Região Oeste lidera o ranking das mais chuvosas de BH, seguida pela Região Centro-Sul, com 243,4 mm - 73,6% do estimado para o mês. No terceiro lugar da lista está a Região Barreiro, com 231,4 mm contabilizados.
Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 5h30 de 20/1
- Barreiro: 231,4 (69,9%)
- Centro-Sul: 243,4 (73,6)
- Hipercentro: 109,8 (33,2%)
- Leste: 162,6 (49,1%)
- Nordeste: 187,2 (56,6%)
- Noroeste: 214 (64,7%)
- Norte: 168 (50,8%)
- Oeste: 253,4 (76,6%)
- Pampulha: 168,8 (51%)
- Venda Nova: 147,8 (44,7)
Média climatológica de janeiro: 330,9 mm
Quais são os sinais de deslizamento?
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).