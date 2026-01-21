Assine
ENXURRADA

MG: chuva forte arranca asfalto de cidade do interior; veja o vídeo

Temporal em cidade da Zona da Mata Mineira arrancou o asfalto de uma das ruas, deixando uma cratera na via. Veja o vídeo

Melissa Souza
21/01/2026 08:56

Ruas de Pompéu (MG) sofreram estragos devido a forte chuva que atingiu a cidade nessa terça-feira (20/1)
Ruas de Pompéu (MG) sofreram estragos devido a forte chuva que atingiu a cidade nessa terça-feira (20/1) crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma enxurrada causada pela forte chuva em Pompéu (MG), na Região Centro-Oeste, arrancou o asfalto em um das ruas da cidade nessa terça-feira (20/1). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte do asfalto arrancado pela força da água, casas alagadas e até um caminhão-guincho ilhado em uma inundação.

Pelas imagens, é possível observar vias completamente tomadas pela água, dificultando o trânsito. Em um dos pontos, na Rua Padre João Porto, no Centro da cidade, próximo a um supermercado, a enxurrada abriu uma cratera na rua e deixou parte do asfalto destruída.

Não houve registro de feridos, mas a Defesa Civil avalia os danos e contabiliza os prejuízos causados pela chuva de ontem. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) informou que não foi acionado para ocorrências na cidade.

De acordo com a Prefeitura de Pompéu, novas atualizações serão divulgadas depois de o levantamento da Defesa Civil ser concluído e ações emergenciais poderão ser adotadas para minimizar os impactos.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

