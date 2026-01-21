MG: chuva forte arranca asfalto de cidade do interior; veja o vídeo
Temporal em cidade da Zona da Mata Mineira arrancou o asfalto de uma das ruas, deixando uma cratera na via. Veja o vídeo
Uma enxurrada causada pela forte chuva em Pompéu (MG), na Região Centro-Oeste, arrancou o asfalto em um das ruas da cidade nessa terça-feira (20/1). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte do asfalto arrancado pela força da água, casas alagadas e até um caminhão-guincho ilhado em uma inundação.
Pelas imagens, é possível observar vias completamente tomadas pela água, dificultando o trânsito. Em um dos pontos, na Rua Padre João Porto, no Centro da cidade, próximo a um supermercado, a enxurrada abriu uma cratera na rua e deixou parte do asfalto destruída.
Não houve registro de feridos, mas a Defesa Civil avalia os danos e contabiliza os prejuízos causados pela chuva de ontem. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) informou que não foi acionado para ocorrências na cidade.
De acordo com a Prefeitura de Pompéu, novas atualizações serão divulgadas depois de o levantamento da Defesa Civil ser concluído e ações emergenciais poderão ser adotadas para minimizar os impactos.
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).