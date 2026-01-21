MG: chuva forte arranca asfalto de cidade do interior; veja o vídeo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma enxurrada causada pela forte chuva em Pompéu (MG), na Região Centro-Oeste, arrancou o asfalto em um das ruas da cidade nessa terça-feira (20/1). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte do asfalto arrancado pela força da água, casas alagadas e até um caminhão-guincho ilhado em uma inundação.

Pelas imagens, é possível observar vias completamente tomadas pela água, dificultando o trânsito. Em um dos pontos, na Rua Padre João Porto, no Centro da cidade, próximo a um supermercado, a enxurrada abriu uma cratera na rua e deixou parte do asfalto destruída.

Não houve registro de feridos, mas a Defesa Civil avalia os danos e contabiliza os prejuízos causados pela chuva de ontem. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) informou que não foi acionado para ocorrências na cidade.

De acordo com a Prefeitura de Pompéu, novas atualizações serão divulgadas depois de o levantamento da Defesa Civil ser concluído e ações emergenciais poderão ser adotadas para minimizar os impactos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações