Vídeo: boca de lobo não suporta volume de chuva e transborda em avenida

Uma boca de lobo no cruzamento das avenidas João XXIII e João Paulo I, no bairro Alípio de Melo, na Pampulha, em Belo Horizonte, transbordou na tarde desta terça-feira (20/1). A capital mineira está sob alerta e pode receber um volume de chuva entre 60 e 90 mm até às 8 horas de quarta-feira (21).

A reportagem do Estado de Minas flagrou o volume de água saindo da boca de lobo e acumulando nas vias. A passagem de veículos seguiu normalmente, mas nas imagens registradas é possível ver a água se acumulando nas rodas dos carros.

Conforme a defesa civil municipal, há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento em BH. O órgão recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações essenciais

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em JANEIRO até 12h43 do dia 20:

Barreiro: 232,9 (70,4%)

Centro Sul: 257,8 (77,9%)

Hipercentro: 151,4 (45,8%)

Leste: 182,8 (55,2%)

Nordeste: 215,0 (65,0%)

Noroeste: 198,0 (59,8%)

Norte: 210,2 (63,5%)

Oeste: 271,0 (81,9%)

Pampulha: 194,2 (58,7%)

Venda Nova: 169,0 (51,1%)

Média Climatológica JANEIRO 330,9 mm