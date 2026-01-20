Vídeo: boca de lobo não suporta volume de chuva e transborda em avenida
A capital mineira pode receber um volume de chuva entre 60 e 90 mm até a manhã desta quarta-feira (21/1). O cenário é propício para alagamentos e enxurradas
Uma boca de lobo no cruzamento das avenidas João XXIII e João Paulo I, no bairro Alípio de Melo, na Pampulha, em Belo Horizonte, transbordou na tarde desta terça-feira (20/1). A capital mineira está sob alerta e pode receber um volume de chuva entre 60 e 90 mm até às 8 horas de quarta-feira (21).
A reportagem do Estado de Minas flagrou o volume de água saindo da boca de lobo e acumulando nas vias. A passagem de veículos seguiu normalmente, mas nas imagens registradas é possível ver a água se acumulando nas rodas dos carros.
Conforme a defesa civil municipal, há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento em BH. O órgão recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações essenciais
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em JANEIRO até 12h43 do dia 20:
Barreiro: 232,9 (70,4%)
Centro Sul: 257,8 (77,9%)
Hipercentro: 151,4 (45,8%)
Leste: 182,8 (55,2%)
Nordeste: 215,0 (65,0%)
Noroeste: 198,0 (59,8%)
Norte: 210,2 (63,5%)
Oeste: 271,0 (81,9%)
Pampulha: 194,2 (58,7%)
Venda Nova: 169,0 (51,1%)
Média Climatológica JANEIRO 330,9 mm