Bairros da Grande BH podem ficar sem água até o fim do dia nesta terça (20)
Manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em bairros de cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte
Alguns bairros do município de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água a partir da manhã desta terça-feira (20/1), por causa de uma manutenção de emergência, segundo informações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
A previsão é que o serviço seja concluído até o início da noite desta terça-feira (20/1), com a normalização do abastecimento de água ocorrendo de forma gradativa nas horas seguintes.
Bairros atingidos:
- Alto do Cabral
- Cabral
- Campinas
- Centro
- Esplanada
- Gaia
- Mangabeiras
- Mundo Velho
- Nossa Senhora da Conceição
- Nossa Senhora do Ó
- Siderúrgica
- Terra Santa
- Vila Mangueiras
- Vila Michel
- Vila Santa Cruz
- Vila Santo Antônio de Pádua
A Copasa ressalta que imóveis que têrm caixa d’água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional da água.