Bairros da Grande BH podem ficar sem água até o fim do dia nesta terça (20)

Alguns bairros do município de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água a partir da manhã desta terça-feira (20/1), por causa de uma manutenção de emergência, segundo informações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A previsão é que o serviço seja concluído até o início da noite desta terça-feira (20/1), com a normalização do abastecimento de água ocorrendo de forma gradativa nas horas seguintes.

Bairros atingidos:

Alto do Cabral

Cabral

Campinas

Centro

Esplanada

Gaia

Mangabeiras

Mundo Velho

Nossa Senhora da Conceição

Nossa Senhora do Ó

Siderúrgica

Terra Santa

Vila Mangueiras

Vila Michel

Vila Santa Cruz

Vila Santo Antônio de Pádua

A Copasa ressalta que imóveis que têrm caixa d’água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional da água.

