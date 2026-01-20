Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros da Grande BH podem ficar sem água até o fim do dia nesta terça (20)

Manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em bairros de cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte

AP
Alice Pimenta*
Repórter
20/01/2026 12:23

Copasa reforça o uso racional da água
Copasa reforça o uso racional da água crédito: Imagem: Agência Brasil/Divulgação

Alguns bairros do município de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água a partir da manhã desta terça-feira (20/1), por causa de uma manutenção de emergência, segundo informações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A previsão é que o serviço seja concluído até o início da noite desta terça-feira (20/1), com a normalização do abastecimento de água ocorrendo de forma gradativa nas horas seguintes. 

Bairros atingidos:

  • Alto do Cabral
  • Cabral
  • Campinas
  • Centro
  • Esplanada
  • Gaia
  • Mangabeiras
  • Mundo Velho
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nossa Senhora do Ó
  • Siderúrgica
  • Terra Santa
  • Vila Mangueiras
  • Vila Michel
  • Vila Santa Cruz
  • Vila Santo Antônio de Pádua

A Copasa ressalta que imóveis que têrm caixa d’água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional da água.

abastecimento agua copasa grande-bh minas-gerais sabara

