TEMPORAL

Chuva inunda Patos de Minas e moradores 'pescam' na rua

O Corpo de Bombeiros informou que a parte alta da cidade foi a mais atingida, com alagamentos em ruas próximas ao Centro

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
20/01/2026 18:09

Chuva inunda ruas de Patos de Minas e moradores pescam em ruas alagadas
Chuva inunda ruas de Patos de Minas e moradores pescam em ruas alagadas

Moradores da Rua Barão do Rio Branco, perto da Lagoa Grande, em Patos de Minas, fingiram pescar em meio ao alagamento após a forte chuva desta terça-feira (20/1). A "pescaria" foi para chamar a atenção para o problema recorrente de escoamento de água na região. Outras ruas também foram tomadas pela água da chuva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além desse ponto, a chuva causou transtornos na rua Ana de Oliveira e na rua Toinzinho Amâncio, onde houve formação de enxurrada. A água obrigou motoristas a recuarem devido ao risco que levava aos veículos.

O Corpo de Bombeiros informou que a parte alta da cidade foi a mais atingida, com alagamentos em ruas próximas ao Centro. O problema é considerado crônicos nesses setores em Patos de Minas.


Equipes do batalhão atuaram de forma preventiva e não houve registro de vítimas ou danos graves.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre a noite desta terça (20/1) e a manhã desta quarta-feira (21/1), deve ocorrer pancadas de chuva e trovoadas na cidade do Alto Paranaíba, mas com ventos fracos.

