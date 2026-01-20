Chuva inunda Patos de Minas e moradores 'pescam' na rua

Moradores da Rua Barão do Rio Branco, perto da Lagoa Grande, em Patos de Minas, fingiram pescar em meio ao alagamento após a forte chuva desta terça-feira (20/1). A "pescaria" foi para chamar a atenção para o problema recorrente de escoamento de água na região. Outras ruas também foram tomadas pela água da chuva.



Além desse ponto, a chuva causou transtornos na rua Ana de Oliveira e na rua Toinzinho Amâncio, onde houve formação de enxurrada. A água obrigou motoristas a recuarem devido ao risco que levava aos veículos.



O Corpo de Bombeiros informou que a parte alta da cidade foi a mais atingida, com alagamentos em ruas próximas ao Centro. O problema é considerado crônicos nesses setores em Patos de Minas.



Equipes do batalhão atuaram de forma preventiva e não houve registro de vítimas ou danos graves.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre a noite desta terça (20/1) e a manhã desta quarta-feira (21/1), deve ocorrer pancadas de chuva e trovoadas na cidade do Alto Paranaíba, mas com ventos fracos.