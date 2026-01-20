Briga entre policiais para o trânsito no centro de BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma briga entre um coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e um policial penal parou o trânsito no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20/1). A ocorrência aconteceu no cruzamento da Avenida Olegário Maciel com a Rua Tupinambás.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o coronel armado com uma pistola e discutindo com um homem que estava em um carro Ford EcoSport Branco parado, atravessado na pista do meio da avenida.

A discussão teria começado na Avenida Antônio Carlos, depois que o policial penal bateu na traseira de um segundo carro, conduzido pelo filho do coronel. Os dois pararam, mas o servidor público foi embora primeiro.

Na sequência, o filho do militar seguiu o policial interceptando-o no hipercentro da capital. O pai então chega ao local, fecha o carro do desafeto, e permanece armado até a chegada da Polícia Militar.



A reportagem procurou a PMMG para se posicionar sobre a atitude do servidor aposentado, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

