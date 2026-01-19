MG: homem dá dicas para assassinato e é preso com roupas do atirador

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar depois de ser identificado, por câmeras de segurança, como um dos responsáveis pelo assassinato de um motociclista, de 27, na madrugada de sábado (17/1) em Itabira (MG), na Região Central.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída, sem sinais vitais, na Rua Martita, no Bairro Campestre, ao lado de uma motocicleta de modelo Honda CG 150 Titan. A polícia também constatou que, perto do corpo, havia diversas cápsulas de munição espalhadas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local recolheu 11 munições de calibre 9 milímetros. A moto da vítima foi achada com irregularidades e também foi removida a um pátio credenciado do Detran.

Conforme os registros, os militares encontraram imagens de câmeras de segurança que mostraram que um homem, vestido de moletom com capuz preto, aguardava a vítima na rua. Ela subiu na moto, o suspeito se aproximou, atirou várias vezes e fugiu.

Investigações da PM indicam que o homem de 31 anos esteve em contato com o atirador momentos antes da execução, indicando os passos necessários para a execução. Ele foi encontrado e preso em outro bairro da cidade no domingo (18) e, com ele, foram apreendidas as roupas usadas pelo atirador e um telefone celular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a PM, o atirador já foi identificado, mas ainda não foi localizado. A motivação do assassinato não foi divulgada. O caso segue sob investigação.

