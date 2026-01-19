Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA EM MINAS

MG: homem dá dicas para assassinato e é preso com roupas do atirador

Investigações da polícia indicam que preso mantinha contato com atirador momentos antes do assassinato. O caso aconteceu em Itabira, na Região Central de Minas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
19/01/2026 17:29

compartilhe

SIGA
x
Viatura da PM
O atirador segue procurado pela Polícia Militar crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar depois de ser identificado, por câmeras de segurança, como um dos responsáveis pelo assassinato de um motociclista, de 27, na madrugada de sábado (17/1) em Itabira (MG), na Região Central.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída, sem sinais vitais, na Rua Martita, no Bairro Campestre, ao lado de uma motocicleta de modelo Honda CG 150 Titan. A polícia também constatou que, perto do corpo, havia diversas cápsulas de munição espalhadas.

Leia Mais

A perícia da Polícia Civil esteve no local recolheu 11 munições de calibre 9 milímetros. A moto da vítima foi achada com irregularidades e também foi removida a um pátio credenciado do Detran.

Conforme os registros, os militares encontraram imagens de câmeras de segurança que mostraram que um homem, vestido de moletom com capuz preto, aguardava a vítima na rua. Ela subiu na moto, o suspeito se aproximou, atirou várias vezes e fugiu.

Investigações da PM indicam que o homem de 31 anos esteve em contato com o atirador momentos antes da execução, indicando os passos necessários para a execução. Ele foi encontrado e preso em outro bairro da cidade no domingo (18) e, com ele, foram apreendidas as roupas usadas pelo atirador e um telefone celular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a PM, o atirador já foi identificado, mas ainda não foi localizado. A motivação do assassinato não foi divulgada. O caso segue sob investigação.

Tópicos relacionados:

assassinato homicidio minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay