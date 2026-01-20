Guerra do tráfico no Barreiro termina com quatro suspeitos detidos pela PM

Mais um capítulo da guerra entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas nas regiões da Vila Cemig e do Conjunto Esperança, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), terminou com quatro suspeitos presos e apreendidos pela Polícia Militar. A ação ocorreu na noite dessa segunda-feira (19/1), na Praça Aquário.

De acordo com a PM, os militares foram acionados depois de denúncias de moradores sobre disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem à praça, os policiais encontraram cápsulas deflagradas de calibres 9 mm e .380, mas os suspeitos já haviam fugido. Na praça, havia grande circulação de pessoas, inclusive crianças, o que aumentou o risco da situação.

Durante rastreamento, os militares localizaram uma vítima dos disparos, que estava em casa, bastante abalada. O homem relatou que conseguiu fugir sem ser atingido, mas apresentava escoriações provocadas pela fuga. Inicialmente, ele se recusou a informar quem seriam os autores por medo de represálias, mas depois indicou o possível paradeiro dos suspeitos.

A polícia seguiu até uma residência apontada e abordou um homem que alegou não haver ninguém no imóvel. No entanto, os militares flagraram dois indivíduos fugindo pelo telhado. Depois de cerco, os três suspeitos foram detidos e confessaram participação nos disparos. Eles também informaram que as armas utilizadas estavam guardadas na casa de um quarto envolvido, que acabou localizado em seguida.

Durante a operação, os policiais apreenderam armas de fogo, drogas, além de uma motocicleta com registro de furto. Um dos suspeitos apresentava escoriações, mas recusou atendimento médico. Os quatro envolvidos, de 16, 17, 22 e 24 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e devem responder por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e receptação.

Clima de tensão

A prisão ocorre em meio a um cenário de medo e insegurança nas comunidades da Vila Cemig e do Conjunto Esperança. Nos últimos dias, passaram a circular em redes sociais e grupos de WhatsApp mensagens anônimas atribuídas a criminosos, impondo regras para quem transita pela região.

Em um dos comunicados, motoristas são orientados a abaixar o farol e acender a luz interna dos veículos ao entrar nas comunidades. O texto afirma que quem descumprir a ordem será tratado como ameaça. “Moradores do conjunto, se puderem evitar nossa comunidade, evitem”, diz um trecho da mensagem.

A tensão se intensificou desde 4 de dezembro, quando um ataque a tiros em uma quadra deixou dois mortos e nove feridos. Desde então, diversos tiroteios foram registrados. Em 11 de janeiro, um homem de 41 anos morreu após ser baleado na Vila Cemig, segundo a PM, ele não era o alvo dos disparos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No último domingo (18/1), outro episódio de violência ocorreu na região: um homem de 32 anos foi preso depois de atirar dentro de uma padaria no Bairro Esperança, ferindo um adolescente de 17 anos e um homem de 41 anos.