BH: adolescente é baleado em padaria no Barreiro

Um homem de 32 anos foi preso ao atirar dentro de uma padaria e deixar duas pessoas feridas na tarde desse domingo (18/1), no Bairro Esperança, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, entre as vítimas está um adolescente de 17 anos e um homem de 41 anos. Ambos foram atingidos por disparos enquanto estavam em uma padaria localizada na Rua Pavão.

De acordo com a PM, a região é conhecida como ponto de tráfico de drogas e palco frequente de conflitos entre gangues rivais. O adolescente relatou que estava no interior do estabelecimento quando ouviu os tiros e pulou pela janela para tentar fugir. Depois de alcançar um local seguro, percebeu que havia sido atingido no abdômen.

Ainda conforme o relato, o jovem afirmou ter visto o atirador, mas acredita que o alvo principal seria a segunda vítima, um homem conhecido na região. Esse homem foi localizado posteriormente dentro de uma residência, com diversos curativos pelo corpo. Ele contou aos policiais que havia ido até a padaria quando viu três suspeitos saírem de um beco, se aproximarem do local e efetuarem vários disparos.

A polícia identificou dois autores, mas apenas um foi preso. O terceiro suspeito não foi identificado até o momento. O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Júlia Kubitschek. Já a outra vítima recebeu atendimento na UPA Barreiro, com ferimentos leves provocados por raspões e estilhaços, sem risco de vida.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, e a ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual do Plantão Digital para as demais providências.