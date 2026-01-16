Guarda municipal se confunde e atira contra trabalhadores

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um guarda municipal de Uberaba (MG), na região do Triângulo, de 27 anos de idade, por pouco não se tornou autor de um duplo homicídio. Ele estava em um carro com um amigo quando uma movimentação em um food truck em frente chamoui a atenção dele. Achou que se tratava de um assalto e atirou contra dois jovens, ambos de 18 anos, que estavam numa motocicleta. As vítimas trabalham no trailer, estavam voltando para fechar o caixa e ficaram feridas. Os rapazes foram atendidos numa UPA e levados a um Pronto Socorro.

O incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (16/01), na Avenida Tonico dos Santos, no Bairro Parque das Américas.

Como aconteceu?

O guarda municipal passava, com um amigo, que dirigia o carro e estranhou a movimentação no trailer. Pediu ao amigo para se aproximar, e gritou: “Parado, polícia”.

Nesse instante, um dos jovens se virou para ver quem tinha gritado e, nesse momento, o guarda municipal atirou.

Testemunhas que estavam em um posto de gasolina em frente ao food truck disseram que viram uma motocicleta em frente ao trailer e que uma caminhonete se aproximou; poucos instantes depois, foram ouvidos disparos. Pensaram que se tratava de um assalto. Alguns populares socorreram as vítimas.

A PM foi chamada. O guarda municipal, ainda de madrugada, compareceu à Delegacia de Plantão, e confessou o crime, entregando a arma. Contou que se confundiu e que pensou ser um assalto.

Em depoimento, o guarda municipal disse que o amigo havia parado no posto para abastecer. Ao ver a cena envolvendo a motocicleta, acreditou que se tratava de um roubo, porque o veículo chegou pela contramão.

O proprietário do trailer também esteve na delegacia e confirmou que os dois feridos são funcionários do trailer e, que estavam apenas fazendo a 'sangria' do caixa, procedimento comum no encerramento do expediente. Ele reconheceu que, pela forma como chegaram, na contramão, e pelo fato de o garupa não ter tirado o capacete, a situação poderia ter sido confundida com uma tentativa de assalto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O guarda municipal recebeu voz de prisão e está sendo indiciado por dupla tentativa de homicídio. A motocicleta foi recolhida para perícia. A arma, o carregador e as munições também foram apreendidos.

