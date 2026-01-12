Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem nega entrada de desconhecido em casa e acaba esfaqueado no pescoço

Vítima sobreviveu e contou que o agressor parecia estar sob efeito de drogas ou surto psicótico. O caso aconteceu no bairro Santa Mônica, em BH

Giovanna de Souza
12/01/2026 13:38 - atualizado em 12/01/2026 14:21

Vítima foi socorrida e atendida no Hospital Risoleta Neves
Vítima foi socorrida e atendida no Hospital Risoleta Neves crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Um homem de 54 anos foi esfaqueado no pescoço enquanto estava na calçada de casa no Bairro Santa Mônica, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), na madrugada desta segunda-feira (12/1).

A Polícia Militar foi chamada por um vizinho da vítima, que afirmou que a viu caída e ensanguentada na Rua Bororós. Aos militares, ele disse que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já socorria o homem e, quando os militares chegaram ao local, não encontraram a vítima ou um possível autor. 

Posteriormente, a equipe policial recebeu informações de que o homem havia sido admitido no Hospital Risoleta Neves, no Norte da cidade. Conforme o boletim de ocorrência, ele estava consciente e contou que ouvia música na porta de casa quando foi abordado por um homem desconhecido.

Segundo ele, o suspeito, descrito como moreno, magro e alto, disse que estava sendo perseguido e pediu para entrar na casa dele. A vítima não deixou e o suspeito deu uma facada no pescoço dela, fugindo logo em seguida. 

Ainda de acordo com o relato, o agressor aparentemente estava sob efeito de uso de drogas ou em surto psicótico. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que apura as circunstâncias e autoria do caso e que, até o momento, nenhuma pessoa foi conduzida à delegacia. O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova, que segue com as investigações.

