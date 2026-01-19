Assine
Policial civil e cadeirante ficam feridos após arma do agente disparar

Tiro é considerado acidental e aconteceu em um bar na Região Leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro; vídeo mostra o socorro às vítimas

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
19/01/2026 22:11 - atualizado em 19/01/2026 22:18

Policial civil e homem ficam feridos após arma do agente disparar em Uberlândia
Policial civil e homem ficam feridos após arma do agente disparar em Uberlândia crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil investiga o que pode ter provocado o disparo da arma de um policial na noite desse sábado (17), em um bar no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo a corporação, o disparo foi acidental. O policial e um cadeirante de 61 anos ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas, que foram levadas conscientes para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O policial foi conduzido por agentes civis e militares.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do disparo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local e que os feridos não correm risco de morte. Um procedimento foi instaurado para apurar o ocorrido.

A Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso.

