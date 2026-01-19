Policial civil e cadeirante ficam feridos após arma do agente disparar
Tiro é considerado acidental e aconteceu em um bar na Região Leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro; vídeo mostra o socorro às vítimas
compartilheSIGA
A Polícia Civil investiga o que pode ter provocado o disparo da arma de um policial na noite desse sábado (17), em um bar no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a corporação, o disparo foi acidental. O policial e um cadeirante de 61 anos ficaram feridos.
Leia Mais
O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas, que foram levadas conscientes para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O policial foi conduzido por agentes civis e militares.
Ainda não há informações sobre as circunstâncias do disparo.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local e que os feridos não correm risco de morte. Um procedimento foi instaurado para apurar o ocorrido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso.