Serviço digital é recurso extra para pedir socorro no período de chuvas

A temporada de chuvas, tradicionalmente, representa riscos e medo para os mineiros. Apenas entre o fim de setembro de 2024, quando começou o atual período de precipitações, e o último dia 13/1, nada menos que 24 pessoas já morreram no estado em decorrência de alagamentos, deslizamentos e outros desastres de causa climática, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG). A população, porém, já conta com uma ferramenta digital para evitar novas tragédias e reduzir esses números: batizada de Emergência MG, essa plataforma permite acionar os serviços de socorro por meio totalmente digital.

Lançado em todo o estado em 21 de março de 2025, o Emergência MG já permitia o acionamento online da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e do CBMMG. A partir de agora, a plataforma permite contatar também a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Outras funcionalidades incluem a disponibilização de orientações sobre prevenção à violência doméstica, bloqueio de celular roubado e registro remoto de ocorrências. O serviço é mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Minas Gerais (Prodemge).

De acordo com a Cedec, durante todo o ano passado, o serviço contabilizou 168.749 chamados, alguns deles potencialmente fatais, como o de uma mulher de 29 anos que pediu socorro digitalmente ao passar mal, sozinha, em frente à própria residência, em Coronel Fabriciano, na região do Vale do Rio Doce. No entanto, as chamadas telefônicas ainda representam a maioria das solicitações da população: foram mais de 4,3 milhões de ligações ao longo do mesmo período.

A Cedec destaca que, para tirar proveito do Emergência MG, o usuário não precisa baixar um aplicativo específico. O serviço pode ser acionado de três maneiras: pelo MG App, por meio do software de mensagens Telegram ou ainda no endereço emergencia.mg, que deve ser acessado em um navegador de internet.

"Uma das preocupações quando nós criamos era que (o Emergência MG) não precisasse de nenhuma instalação prévia, de nenhum tipo de aplicativo, porque ninguém baixa com antecedência, ninguém acha que vai ter um problema com antecedência. Então, nossa ideia era criar um serviço que pudesse ficar disponível nas mais diversas plataformas", explica Flávio Augusto Xavier e Silva, da Diretoria do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG).

Caso o acionamento seja realizado por meio do MG App, os dados cadastrados nessa plataforma já são automaticamente transportados para o sistema online. Além disso, a tecnologia ainda permite que o usuário transmita arquivos, como fotos e vídeos, ou inicie uma vídeoconferência com o socorrista. Também há possibilidade de atendimento por meio de chat: segundo a Cedec, na primeira semana de funcionamento da Defesa Civil no sistema, 165 acionamentos desse tipo foram registrados no Emergência MG.

Novas possibilidades

Flávio explica que, inicialmente, o Emergência MG foi criado para permitir que pessoas com deficiência auditiva ou afonia pudessem acionar os serviços de socorro. Porém, a ferramenta logo demonstrou outras utilidades. "Além de garantir a acessibilidade às pessoas que não conseguem falar ao telefone, ele oferece, também, uma oportunidade, por exemplo, àquela pessoa que não pode falar no momento da urgência", diz. "A gente tem situações em que a vítima não pode falar, mas consegue digitar, mandar um vídeo, mandar alguma coisa", complementa.

Outras vantagens também são enumeradas pelo dirigente da Sejusp-MG. "A gente tem locais em Minas, por exemplo, em que a rede de telefonia não é tão bem desenvolvida, mas há sinal de internet", pontua. "Então, ele (o Emergência MG) acabou tendo uma utilização até superior à que a gente inicialmente pensou para ele", conclui.

Flávio esclarece que a ideia é oferecer um serviço complementar às tradicionais ligações telefônicas, em um momento no qual há uma demanda crescente por serviços digitais, especialmente por parte de cidadãos mais jovens. "Acredito que, no futuro, essa forma de acionamento vai aumentar ainda mais", opina. Porém, salienta que os dois serviços permanecerão sendo oferecidos de maneira concomitante, de modo a dar opções à população. Os telefones são: 190 (PMMG), 197 (PCMG), 193 (CBMMG) e 199 (Defesa Civil).

Alertas via SMS

Além do Emergência MG, outro recurso digital adotado pela Cedec, com o qual a população já está mais familiarizada, é o envio de alertas via SMS. De acordo com o órgão, entre 1º de outubro de 2025 e 8 de janeiro de 2026, foram enviadas 1.642 mensagens desse tipo à população mineira, com orientações preventivas baseadas no monitoramento contínuo de condições meteorológicas, hidrológicas e geológicas.