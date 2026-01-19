Grupo que atirou contra a PM queria ponto de tráfico de rival em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O grupo que entrou em confronto com a Polícia Militar no Bairro Paraíso, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), nesse domingo (18/1), pretendia tentar tomar um ponto de venda de drogas de uma organização rival no Aglomerado da Serra. A informação foi confirmada pelo porta-voz da PMMG, capitão Rafael Veríssimo, durante coletiva de imprensa.

Na tarde de hoje, um terceiro suspeito de participar da ação foi preso. Ontem, um homem já havia sido preso e outro morreu depois de entrar, novamente, em confronto com os militares.

A perseguição e troca de tiros começou depois que policiais desconfiaram dos ocupantes de um carro. De acordo com o registro da ocorrência, a perseguição teve início no bairro Santa Efigênia, quando militares avistaram um Hyundai i30 prata em atitude suspeita e tentaram realizar uma abordagem. O motorista desobedeceu à ordem de parada, acelerou bruscamente e seguiu pela contramão, dando início à perseguição. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

Já no bairro Paraíso, os quatro ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles correu em direção a uma área de mata, onde acabou sendo localizado, entrou em confronto com os militares, foi baleado e morreu.

Outro envolvido invadiu uma casa na Rua Aureliano Magalhães, onde manteve uma família refém enquanto estava armado com um fuzil e uma pistola. De acordo com a corporação, ele também chegou a trocar tiros com os policiais e acabou baleado durante a intervenção. O homem foi atingido no pé e sofreu um disparo de raspão na cabeça. Ele recebeu atendimento e foi socorrido para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital, onde segue estável.

Segundo o capitão Rafael Veríssimo antes de ser interceptado, o grupo pretendia ir até a comunidade do Pau Comeu para tentar tomar um ponto de tráfico de drogas. Ainda segundo o porta-voz, há possibilidade de os quatro suspeitos serem ligados a alguma facção nacional. No entanto, a relação ainda está sendo investigada.

“A polícia militar, por meio do Tático Móvel e do 22º batalhão, conseguiu antecipar essa situação, efetivou a abordagem, a prisão e a apreensão dessas armas de fogo de maneira que não houve esse confronto”, afirmou.



E os demais suspeitos?

O terceiro suspeito, identificado Calebe Emanuel de Carvalho, foi encontrado em Guanhães (MG), na Zona da Mata, a 248 quilômetros de distância da capital. De acordo com a PM, a sala de operações da guarnição de Guanhães recebeu informações de que um Chevrolet Onix Plus, roubado em BH na última sexta-feira (16/1), estava transitando pela cidade de Sabinópolis (MG), na mesma região. Com as características do veículo, as equipes rastrearam o carro e o encontraram na saída da cidade.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista fez o retorno e tentou fugir pela MG-259. As equipes então começaram a perseguir o veículo, que estava em alta velocidade. O condutor seguiu por uma estrada de terra, em sentido à zona rural de Guanhães, e, em um primeiro momento, conseguiu despistar os policiais.

Com auxílio de um drone, os militares encontraram o carro abandonado próximo a uma mata, onde foi preso o suspeito, identificado como Calebe Emanuel de Carvalho foi preso. Ao consultarem o sistema de informações digitais da polícia, foi confirmado que o homem é um dos autores que dispararam contra a PM nesse domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem confessou que estava dirigindo o veículo, durante a fuga pelas cidades da Zona da Mata, e afirmou que estava sozinho. O quarto e último suspeito ainda não foi localizado e continua em situação de fuga.

