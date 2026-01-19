Assine
GUERRA DE GANGUE

Grupo que atirou contra a PM queria ponto de tráfico de rival em BH

Após confronto, PM descobriu que quatro homens queria invadir a comunidade do Pau Comeu para tomar ponto de tráfico de gangue rival

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
19/01/2026 20:52

Um suspeito, armado com um fuzil, invadiu uma casa e fez uma família refém durante a tentativa de fuga no Bairro Paraíso, em BH
Um suspeito, armado com um fuzil, invadiu uma casa e fez uma família refém durante a tentativa de fuga no Bairro Paraíso, em BH crédito: Redes Sociais/Divulgação

O grupo que entrou em confronto com a Polícia Militar no Bairro Paraíso, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), nesse domingo (18/1), pretendia tentar tomar um ponto de venda de drogas de uma organização rival no Aglomerado da Serra. A informação foi confirmada pelo porta-voz da PMMG, capitão Rafael Veríssimo, durante coletiva de imprensa.

Na tarde de hoje, um terceiro suspeito de participar da ação foi preso. Ontem, um homem já havia sido preso e outro morreu depois de entrar, novamente, em confronto com os militares.

A perseguição e troca de tiros começou depois que policiais desconfiaram dos ocupantes de um carro. De acordo com o registro da ocorrência, a perseguição teve início no bairro Santa Efigênia, quando militares avistaram um Hyundai i30 prata em atitude suspeita e tentaram realizar uma abordagem. O motorista desobedeceu à ordem de parada, acelerou bruscamente e seguiu pela contramão, dando início à perseguição. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

Já no bairro Paraíso, os quatro ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles correu em direção a uma área de mata, onde acabou sendo localizado, entrou em confronto com os militares, foi baleado e morreu.

Outro envolvido invadiu uma casa na Rua Aureliano Magalhães, onde manteve uma família refém enquanto estava armado com um fuzil e uma pistola. De acordo com a corporação, ele também chegou a trocar tiros com os policiais e acabou baleado durante a intervenção. O homem foi atingido no pé e sofreu um disparo de raspão na cabeça. Ele recebeu atendimento e foi socorrido para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital, onde segue estável.

Segundo o capitão Rafael Veríssimo antes de ser interceptado, o grupo pretendia ir até a comunidade do Pau Comeu para tentar tomar um ponto de tráfico de drogas. Ainda segundo o porta-voz, há possibilidade de os quatro suspeitos serem ligados a alguma facção nacional. No entanto, a relação ainda está sendo investigada.

“A polícia militar, por meio do Tático Móvel e do 22º batalhão, conseguiu antecipar essa situação, efetivou a abordagem, a prisão e a apreensão dessas armas de fogo de maneira que não houve esse confronto”, afirmou.


E os demais suspeitos?

O terceiro suspeito, identificado Calebe Emanuel de Carvalho, foi encontrado em Guanhães (MG), na Zona da Mata, a 248 quilômetros de distância da capital. De acordo com a PM, a sala de operações da guarnição de Guanhães recebeu informações de que um Chevrolet Onix Plus, roubado em BH na última sexta-feira (16/1), estava transitando pela cidade de Sabinópolis (MG), na mesma região. Com as características do veículo, as equipes rastrearam o carro e o encontraram na saída da cidade.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista fez o retorno e tentou fugir pela MG-259. As equipes então começaram a perseguir o veículo, que estava em alta velocidade. O condutor seguiu por uma estrada de terra, em sentido à zona rural de Guanhães, e, em um primeiro momento, conseguiu despistar os policiais.

Com auxílio de um drone, os militares encontraram o carro abandonado próximo a uma mata, onde foi preso o suspeito, identificado como Calebe Emanuel de Carvalho foi preso. Ao consultarem o sistema de informações digitais da polícia, foi confirmado que o homem é um dos autores que dispararam contra a PM nesse domingo.

O homem confessou que estava dirigindo o veículo, durante a fuga pelas cidades da Zona da Mata, e afirmou que estava sozinho. O quarto e último suspeito ainda não foi localizado e continua em situação de fuga.

