TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Suspeito de trocar tiros com a PM em BH é preso no interior de Minas

Homem estava em um carro na cidade de Ganhães quando foi abordado por policiais. Ele é apontado como um dos autores da tentativa de homicídio contra militares

Clara Mariz
SP
Sílvia Pires
Giovanna de Souza
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
19/01/2026 16:56

Militares armados fazem buscas nas ruas do bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte, após perseguição a suspeitos
Militares armados fazem buscas nas ruas do Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte, após perseguição a suspeitos crédito: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um dos homens que fugiram de uma abordagem da corporação e trocaram tiros com policiais no Bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desse domingo (18/1). O suspeito foi encontrado na cidade de Guanhães (MG), na Zona da Mata, a 248 quilômetros de distância da capital. Ele é apontado como autor de uma tentativa de homicídio contra os militares do 22º Batalhão da PM, que atende a Região Centro-Sul de BH.

A perseguição e troca de tiros começou depois que policiais desconfiaram dos ocupantes de um carro. De acordo com o registro da ocorrência, a perseguição teve início no Bairro Santa Efigênia, quando militares avistaram um Hyundai i30 prata em atitude suspeita e tentaram realizar uma abordagem.

O motorista desobedeceu à ordem de parada, acelerou bruscamente e seguiu pela contramão, dando início à perseguição. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

Já no Bairro Paraíso, os cinco ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles correu em direção a uma área de mata, onde acabou sendo localizado e detido após confronto com os militares.

Outro suspeito invadiu uma casa na Rua Aureliano Magalhães, onde manteve uma família refém e estava armado com um fuzil e uma pistola.

De acordo com a corporação, o homem que entrou na residência chegou a trocar tiros com os policiais e acabou baleado durante a intervenção. Ele foi atingido no pé e sofreu um disparo de raspão na cabeça. O suspeito recebeu atendimento e foi socorrido para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital. Até a última atualização, não havia informações sobre seu estado de saúde.

Os outros três integrantes do grupo conseguiram fugir e são procurados pela polícia. Nenhum policial ficou ferido durante a ação. Também não há informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam na casa invadida no momento em que foram feitas reféns.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a região durante as buscas pelos suspeitos. Em outra gravação, feita por câmeras de segurança da rua, é possível ver policiais armados percorrendo a área e realizando varreduras nas proximidades onde o carro foi abandonado.

Os militares apreenderam o carro utilizado na fuga, que tinha registro de roubo, além de armamento e munições. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento.

O caso segue para investigação da Polícia Civil, que vai apurar a atuação do grupo e as circunstâncias da ação criminosa. Mais informações sobre a prisão serão repassadas em coletiva nesta segunda-feira (19/1).

