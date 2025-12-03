Roubo, perseguição e morte: suspeito é morto ao roubar carro de entregador

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O roubo do carro de um entregador de um site de compras, na noite de terça-feira (2/12), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou em perseguição, troca de tiros entre o ladrão e a Polícia Militar, e morte.

O roubo ocorreu na Rua Gervásio Lara, no Bairro Brasiléia, em Betim. O motorista do site de compras fazia uma entrega, quando foi surpreendido por um ladrão, armado, que roubou o veículo.

Tão logo o ladrão arrancou com o veículo, o motorista entrou em contato com a PM, que enviou uma guarnição, comandada pelo sargento Assis, ao local. De posse da descrição do veículo, os policiais iniciaram uma busca no bairro.

O veículo foi avistado e teve início uma perseguição. Os policiais deram tiros na direção do veículo, tentando fazer com que o carro parasse, mas não adiantou. A fuga continuou.

Ao chegar à Rua Santa Cruz, 129, Parque Brasiléia, em Igarapé, o homem parou o carro e fugiu, à pé, se escondendo dentro de um lote vago. Ele acabou localizado e atirou contra os policiais que se aproximavam. Eles responderam aos tiros e acabaram atingindo o ladrão, que foi socorrido e levado para a UPA local, mas não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O.), a vítima do assalto havia ido fazer uma entrega na Rua Gervásio Lara. Assim que estacionou a Fiorino, foi abordada por um ladrão armado, que roubou o veículo. Um revólver, que estava em poder do ladrão, foi apreendido.



