Saiba como foi a prisão de suspeito de trocar tiros com a PM em BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um dos homens que fugiram de uma abordagem da corporação e trocaram tiros com policiais no Bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na manhã desse domingo (18/1).

O suspeito foi encontrado na cidade de Guanhães (MG), na Zona da Mata, a 248 quilômetros de distância da capital. Ele é apontado como autor de uma tentativa de homicídio contra os militares do 22º Batalhão da PM, que atende a Região Centro-Sul de BH.

A PM de Guanhães recebeu informações de que um veículo Chevrolet Onix Plus, roubado em BH na última sexta-feira (16/1) estava transitando pela cidade de Sabinópolis (MG). Com as características do veículo, as equipes rastrearam o carro e o encontraram na saída da cidade.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista fez o retorno e tentou escapar pela MG-259. As equipes então começaram a perseguir o veículo em fuga, que estava em alta velocidade. Ao entrar em Guanhães, o condutor seguiu por uma estrada de terra, em sentido à zona rural da cidade, e, em um primeiro momento, conseguiu despistar os policiais.

Com auxílio de um drone, os militares encontraram o carro abandonado perto de uma mata. Quando entraram na mata, prenderam o suspeito, identificado como Calebe Emanuel de Carvalho. Em consulta no sistema de informações digitais da polícia, foi confirmado que ele é um dos autores de disparos contra a PM nesse domingo.

O homem confessou que estava dirigindo o veículo na fuga pelas cidades da Zona da Mata, e afirmou que estava sozinho. Mas os militares desconfiam que outros envolvidos na troca de tiros estavam com ele. Por isso, a área continua sendo monitorada com a ajuda de um drone com câmera termal.

Como foi a perseguição em BH?

A perseguição e troca de tiros começou depois que policiais desconfiaram dos ocupantes de um carro. De acordo com o registro da ocorrência, a perseguição teve início no bairro Santa Efigênia, quando militares avistaram um Hyundai i30 prata em atitude suspeita e tentaram realizar uma abordagem. O motorista desobedeceu à ordem de parada, acelerou bruscamente e seguiu pela contramão, dando início à perseguição. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

Já no bairro Paraíso, os cinco ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles correu em direção a uma área de mata, onde acabou sendo localizado e detido após confronto com os militares.

Outro suspeito invadiu uma casa na Rua Aureliano Magalhães, onde manteve uma família refém enquanto estava armado com um fuzil e uma pistola.

De acordo com a corporação, o homem que entrou na residência chegou a trocar tiros com os policiais e acabou baleado durante a intervenção. Ele foi atingido no pé e sofreu um disparo de raspão na cabeça. O suspeito recebeu atendimento e foi socorrido para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dele.

Os outros três integrantes do bando conseguiram fugir e são procurados pela polícia. Nenhum policial ficou ferido durante a ação. Também não há informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam na casa invadida no momento em que foram feitas reféns.

Um vídeo que circula em redes sociais registra o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a região durante as buscas pelos suspeitos. Em outra gravação, de câmeras de segurança da rua, veem-se policiais armados percorrendo a área e realizando varreduras nas proximidades onde o carro foi abandonado.

Os militares apreenderam o carro utilizado na fuga, que tinha registro de roubo, além de armamento e munições. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento.

O caso segue para investigação da Polícia Civil, que vai apurar a atuação do grupo e as circunstâncias da ação criminosa.