Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO

Saiba como foi a prisão de suspeito de trocar tiros com a PM em BH

Homem estava em um carro na cidade de Guanhães quando foi abordado por policiais. Ele é apontado como um dos autores da tentativa de homicídio contra policiais

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
19/01/2026 18:17

compartilhe

SIGA
x
Homem estava em um carro na cidade de Guanhães quando foi abordado por policiais
Homem estava em um carro na cidade de Guanhães quando foi abordado por policiais crédito: PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um dos homens que fugiram de uma abordagem da corporação e trocaram tiros com policiais no Bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na manhã desse domingo (18/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito foi encontrado na cidade de Guanhães (MG), na Zona da Mata, a 248 quilômetros de distância da capital. Ele é apontado como autor de uma tentativa de homicídio contra os militares do 22º Batalhão da PM, que atende a Região Centro-Sul de BH.

A PM de Guanhães recebeu informações de que um veículo Chevrolet Onix Plus, roubado em BH na última sexta-feira (16/1) estava transitando pela cidade de Sabinópolis (MG). Com as características do veículo, as equipes rastrearam o carro e o encontraram na saída da cidade.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista fez o retorno e tentou escapar pela MG-259. As equipes então começaram a perseguir o veículo em fuga, que estava em alta velocidade. Ao entrar em Guanhães, o condutor seguiu por uma estrada de terra, em sentido à zona rural da cidade, e, em um primeiro momento, conseguiu despistar os policiais.

Leia Mais

Com auxílio de um drone, os militares encontraram o carro abandonado perto de uma mata. Quando entraram na mata, prenderam o suspeito, identificado como Calebe Emanuel de Carvalho. Em consulta no sistema de informações digitais da polícia, foi confirmado que ele é um dos autores de disparos contra a PM nesse domingo.

O homem confessou que estava dirigindo o veículo na fuga pelas cidades da Zona da Mata, e afirmou que estava sozinho. Mas os militares desconfiam que outros envolvidos na troca de tiros estavam com ele. Por isso, a área continua sendo monitorada com a ajuda de um drone com câmera termal.

Como foi a perseguição em BH?

A perseguição e troca de tiros começou depois que policiais desconfiaram dos ocupantes de um carro. De acordo com o registro da ocorrência, a perseguição teve início no bairro Santa Efigênia, quando militares avistaram um Hyundai i30 prata em atitude suspeita e tentaram realizar uma abordagem. O motorista desobedeceu à ordem de parada, acelerou bruscamente e seguiu pela contramão, dando início à perseguição. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

Já no bairro Paraíso, os cinco ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles correu em direção a uma área de mata, onde acabou sendo localizado e detido após confronto com os militares.
Outro suspeito invadiu uma casa na Rua Aureliano Magalhães, onde manteve uma família refém enquanto estava armado com um fuzil e uma pistola.

Leia Mais

De acordo com a corporação, o homem que entrou na residência chegou a trocar tiros com os policiais e acabou baleado durante a intervenção. Ele foi atingido no pé e sofreu um disparo de raspão na cabeça. O suspeito recebeu atendimento e foi socorrido para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dele.

Os outros três integrantes do bando conseguiram fugir e são procurados pela polícia. Nenhum policial ficou ferido durante a ação. Também não há informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam na casa invadida no momento em que foram feitas reféns.

Um vídeo que circula em redes sociais registra o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a região durante as buscas pelos suspeitos. Em outra gravação, de câmeras de segurança da rua, veem-se policiais armados percorrendo a área e realizando varreduras nas proximidades onde o carro foi abandonado.

Leia Mais

Os militares apreenderam o carro utilizado na fuga, que tinha registro de roubo, além de armamento e munições. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue para investigação da Polícia Civil, que vai apurar a atuação do grupo e as circunstâncias da ação criminosa.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay