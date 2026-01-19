PCMG indicia empresa de batatas pré-fritas congeladas por crimes ambientais

Após conclusão de inquérito, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que indiciou a McCain do Brasil Alimentos Ltda, empresa do segmento de batatas pré-fritas congeladas, por crimes ambientais em Araxá (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo informações divulgadas pela PCMG, a empresa teria praticado irregularidades no funcionamento de estação de tratamento de esgoto, instalada em unidade industrial da empresa, no km 706 da BR-262.

Uma vistoria constatou que a estação de tratamento operava sem a licença ambiental exigida e que houve lançamento de efluente doméstico (esgoto sanitário) diretamente no solo, em razão do extravasamento do sistema.

Além disso, a perícia técnica apontou que esse material atingiu uma área aproximada de 500 metros quadrados.

Por fim, a investigação foi concluída com o indiciamento da empresa pelos crimes previstos nos artigos 54 e 60 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que tratam de crimes de poluição, sendo o Art. 54 focado em causar poluição que afete a saúde humana, fauna ou flora e o Art. 60 tipifica o crime de desenvolver atividade potencialmente poluidora sem licença.

A empresa afirmou, por meio de nota, que o extravasamento foi "pontual, rapidamente controlado e sem causar impactos ambientais". O pronunciamento diz ainda que "o episódio foi isolado e ocorreu em um período excepcional, durante a fase de expansão da unidade, quando houve aumento no número de pessoas circulando no local".

A nota complementa que, após nova vistoria, o sistema passou a operar regularmente e que o licenciamento ambiental foi aprovado pelo órgão municipal, estando atualmente válido.